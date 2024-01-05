Сбивают мифические цели и ищут ДРГ: чего панически боятся оккупанты на левом берегу Херсона

Оккупанты находятся в напряженном состоянии на левобережье Херсонщины. Они постоянно ищут разные ДРГ, а без российского паспорта там сейчас жить почти невозможно.

Об этом 24 Каналу рассказал журналистка из Херсона Евгения Вирлич, заметив, что оккупанты раздражены из-за того, что не могут выбить плацдарм Сил обороны на левобережье Херсонщины.

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Там постоянно рассказывают, что сбивают какие-то воздушные цели. Обыски и допросы местного населения продолжаются. А после ротаций подразделений оккупантов все идет по кругу. Они снова начинают выискивать разные ДРГ.

Это достаточно известная штука для переживших оккупацию. После ротаций все начинается поначалу. Они могут прийти на обыски по несколько раз к одним и тем же людям. Скорее всего, у них есть какие-то списки, но никаких меток туда не ставят,

– сказала Вирлич.

Давление на местное население усиливается

Как отметила Вирлич, с 1 января оккупанты снова начали "прикручивать" возможности получать социальные услуги без российского паспорта. В регионе работает очень мало аптек, а люди со сложными заболеваниями не могут получить лечение. Если раньше можно было как-то организовать поставки лекарств с подконтрольной Украине территории, то сейчас это сделать невозможно.

Кроме того, сейчас в Херсонской области осуществляют различные пропагандистские мероприятия к так называемым "выборам президента России". Они формируют разные "избирательные комиссии" из коллаборантов, которых постоянно не хватает. Поэтому там стараются завозить в регион разных россиян.

Ситуация на оккупированных территориях: коротко