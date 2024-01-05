Про це 24 Каналу розповів журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, зауваживши, що окупанти роздратовані через те, що не можуть вибити плацдарм Сил оборони на лівобережжі Херсонщини.

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Там постійно розповідають, що збивають якісь повітряні цілі. Обшуки та допити місцевого населення тривають. А після ротацій підрозділів окупантів все йде по колу. Вони знову починають вишукувати різні так звані ДРГ.

Це досить відома штука для тих, хто пережив окупацію. Після ротацій все починається спочатку. Вони можуть прийти на обшуки по кілька разів до одних і тих самих людей. Найімовірніше, вони мають якісь списки, але жодних міток туди не ставлять,

– сказала Вірлич.

Тиск на місцеве населення посилюється

Як наголосила Вірлич, з 1 січня окупанти знову почали "прикручувати" можливості отримувати соціальні послуги без російського паспорта. В регіоні працює надзвичайно мало аптек, а люди зі складними захворюваннями не можуть отримати лікування. Якщо раніше можна було хоча б якось організувати постачання ліків з підконтрольної Україні території, то зараз це зробити неможливо.

Крім того, зараз на Херсонщині здійснюють різноманітні пропагандистські заходи до так званих "виборів президента Росії". Вони формують різні "виборчі комісії" з колаборантів, яких постійно не вистачає. Тому там стараються завозити в регіон різних росіян.

Ситуація на окупованих територіях: коротко