Убегут на своих двоих: какое направление на фронте может стать критическим для россиян

Вооруженные Силы Украины проводят определенные операции на левобережье Херсона. Пока действия не масштабны, однако в перспективе могут таковыми стать. Для россиян это очень плохая новость.

Россияне уже испытывают неудобства из-за действия украинских военных на левобережье. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что в случае дальнейших успехов россияне могут покинуть один населенный пункт в Херсонской области.

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ВСУ стали активнее на левом берегу Днепра

Украинская операция на левобережье Херсона производит на оккупантов "взрывное" впечатление. Несмотря на то, что речь не о таких масштабных боях, как на других участках фронта, россияне все равно чувствуют панические настроения.

Действия на левом берегу выгодны по нескольким причинам. Обезопасение правобережья Херсонской области от российских обстрелов. А также это открывает перспективы дальнейшего продвижения наших войск.

Без расширения этого плацдарма создать полноценный буфер (для правобережья – 24 канал) невозможно. Сейчас частично смогли ограничить возможности россиян по использованию минометов 120 калибра. Россияне не могут производить обстрелы этим видом оружия из какой-либо локации, как до того,

– заметил Александр Коваленко.

Однако на левобережье Херсона есть еще немало других мест, откуда можно обстреливать правый берег. То есть, буферную зону нужно расширять вместе с плацдармами.

Александр Коваленко об опасности для россиян на левобережье Херсонщины: смотрите видео

Где россиян ждет самая большая угроза

"Мы говорим о буферной зоне, которая через некоторое время может заставить россиян отойти от некоторых локаций. Все это зависит от того, будут ли в дальнейшем поглощать эти плацдармы логистику", – подчеркнул военный обозреватель.

Так, например, перерезка трассы 2206 для россиян будет критической в вопросе Олешек. Кроме этого, для россиян критическим может стать перерезка и других направлений, в частности, трасса Р57.

Если произойдет перерезка этих трасс, то в Олешках они будут лишены логистики. Следовательно, российский гарнизон там сможет убегать разве что на своих двоих. Это для них проблема, поэтому и есть панические настроения,

– объяснил Коваленко.

Это в свою очередь заставит россиян отойти на определенное расстояние. Однако следует понимать, что пока об этом говорить рано, потому что сейчас только происходит начало формирования буферной зоны.

Что происходит на левобережье Херсона