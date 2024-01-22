Техника остается памятником, – Гуменюк о неудачных попытках штурмов россиян

На левом берегу Днепра в Херсонской области остается тяжелая ситуация. Украинские силы продолжают удерживать свои позиции. Россияне же терпят большие потери в военной технике и поэтому ограничивают свои подразделения в использовании бронетехники.

Об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что враг не прекращает штурмы в последние несколько суток. Так, за минувшие сутки оккупанты пытались атаковать шесть раз, а ранее фиксировалось 8 – 9 штурмов.

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Теряют безвозвратно

Противник пытается держать в напряжении украинские силы, однако это зависит от того, сколько так называемых "энтузиастов" они наберут на эти "пешие прогулки".

Россияне также экономят бронетехнику, не дают возможности штурмовым группам иметь такое прикрытие, потому что теряют ее безвозвратно.

На сегодняшний день сформировалась цепочка вдоль Олешковской трассы, куда техника приезжает и остается памятником,

– подчеркнула начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

Поэтому штурмы россиян 10 – 15 бойцами продолжают нести потери до 70% убитыми, в том числе с санитарными потерями.

Коварно запускают КАБы

Россияне также готовятся к обороне территории, расположенной за Крынками, в частности трассу М14. По данным ISW, оккупанты вдоль трассы вырыли траншею, длиной 500 метров и построили оборонительные позиции.

"С нашей стороны ситуация на этом участке фронта нелегкая: в таких боевых и погодных условиях, под постоянным давлением врага удерживать позиции крайне трудно", – подчеркнула она.

К тому же оккупанты время от времени прибегают к использованию тактической авиации, выискивая новые направления пусковых рубежей. Они пытаются запускать КАБы коварно и осторожно, чтобы сразу не попасть под поражение.

"За прошедшие сутки были зафиксированы в частности удары по правому берегу. Там враг пытается разрушить все, что может способствовать нормальной логистике наших войск на левый берег", – подчеркнула Наталья Гуменюк.

Ситуация на левом берегу Херсонской области