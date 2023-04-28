Этот разговор больше нужен Си, чем Зеленскому: пытается ли Пекин сорвать контрнаступление

После разговора Си Цзиньпина и Владимира Зеленского, Китай назначил специального представителя в Украине. Им стал экс-посол в России Ли Хуэй. Идут разговоры, что он может предотвратить украинское контрнаступление.

Этот тезис в эфире 24 Канала прокомментировал политолог Игорь Рейтерович. Он предположил подлинную роль китайского представителя в этой истории и возможные дальнейшие сценарии.

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Разговор нужен был Китаю

Такие политические "ходы" состоялись после разговора Си Цзиньпина и Владимира Зеленского. По мнению Рейтеровича, он был нужен именно Китаю, поскольку стране нужно было "наладить свой фон" после визита Макрона и выступлений китайского посла во Франции.

"Разговор с Украиной был идеальным, потому что привлек внимание. Китай снова подчеркнул свое миротворчество, приверженность принципам ООН и подчеркнул, что мы такая хорошая страна, которая хочет помочь урегулировать эту ситуацию. Снова они не назвали войну войной, но в целом для них это неважно. Они должны были получить информационный посыл – они его получили", – отметил политолог.

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Предотвратить контрнаступление

Мнение о том, что Ли Хуэй может помешать украинскому контрнаступлению, начали "разгонять" пророссийские эксперты, отметил политолог. Он сказал, что это преувеличение роли Китая. А с другой стороны – стандартная процедура.

"Лидеры переговорили, надо отправить своего человека, чтобы он на месте разобрался в ситуации. Он с определенным опытом, может будет передавать Си Цзиньпину какую-нибудь информацию", – добавил он.

Интересно, что после этого Китай может взять паузу на несколько месяцев, предположил Рейтерович. Он, как и другие, ждет украинского контрнаступления, чтобы уже по его результатам выступать с определенными инициативами.

Они не хотят быть на стороне проигравшего. Более того, переформатируют позиции мирного плана и попытаются выйти с ним в публичную плоскость. А сейчас просто будут наблюдать. Хотя здесь вопрос с кем и где будет встречаться Ли Хуэй. Думаю, он будет писать в Китай, что здесь не все так однозначно выглядит, как рассказывал Путин во время визита в Москву,

– предположил политолог.

Разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского: результаты