Цю тезу в ефірі 24 Каналу прокоментував політолог Ігор Рейтерович. Він припустив справжню роль китайського представника у цій історії та ймовірні подальші сценарії.

Дивіться також Продовження гри Китаю, – політолог припустив, чого очікувати від візиту спецпредставника КНР

Розмова треба була Китаю

Такі політичні "ходи" відбулися після розмови Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського. На думку Рейтеровича, вона була потрібна саме Китаю, оскільки країні треба було "залагодити свій фон" після візиту Макрона та виступів китайського посла у Франції.

"Розмова з Україною була ідеальною, бо привернула увагу. Китай знову підкреслив свою миротворчість, відданість принципам ООН і наголосив, що ми така гарна країна, яка хоче допомогти врегулювати цю ситуацію. Знову вони не назвали війну війною, але загалом для них це неважливо. Вони мали отримати інформаційний посил – вони його отримали", – відзначив політолог.

Розмова Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського: дивитись відео

Запобігти контрнаступу

Думку про те, що Лі Хуей може перешкодити українському контрнаступу почали "розганяти" проросійські експерти, відзначив політолог. Він сказав, що це перебільшення ролі Китаю. А з іншого боку – стандартна процедура.

"Лідери переговорили, треба відправити свою людину, щоб вона на місці розібралася у ситуації. Він з певним досвідом, може буде передавати Сі Цзіньпіну якусь інформацію", – додав він.

Цікаво, що після цього Китай може взяти паузу аж на декілька місяців, припустив Рейтерович. Він, як інші, чекає українського контрнаступу, аби вже за його результатами виступати з певними ініціативами.

Вони не хочуть бути на боці переможеного. Більше того, переформатують позиції мирного плану та спробують вийти з ним у публічну площину. А зараз просто будуть спостерігати. Хоча тут питання з ким і де буде зустрічатися Лі Хуей. Думаю, він буде писати в Китай, що тут не все так однозначно, як розповідав Путін під час візиту до Москви,

– припустив політолог.

Розмова Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського: наслідки