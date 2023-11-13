"Всегда чувствуешь себя грязным": фотографы показали окопы ВСУ после сильных дождей
Источник:Фотографы Либеровы
Война является суровым местом, подбрасывающим немало вызовов нашим военным. Военные фотографы Либеровы показали условия бойцов ВСУ после мощных дождей на линии фронта.
В дождливые периоды защитники круглосуточного находятся по колено в грязи. Именно поэтому важно помнить о наших защитниках и помогать им каждый чем может.
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Ужасные условия на фронте
Фотограммы Константин и Влада Либеровы поделились снимками окопов в Донецкой области, где базируются пехотинцы из 24 бригады. Они живут почти 24/7 в грязи и, чтобы воины не делали, они чувствуют себя грязным. Военные строят специальные слитки в окопах, чтобы вода не собиралась, однако на определенных участках это даже не работает. Так что берут в руки лопаты и начинают вычерпывать.
Через час такой прогулки вдоль всей линии обороны чувствуем нереальную усталость. Ноги разъезжаются при ходьбе и увязают. Каждый шаг требует дополнительных усилий. Это как хорошая тренировка в спортзале, которая никогда не закончится,
– поделились фотографы.
Еще одной большой проблемой является холод. Мировой день становится короче, а когда стемнеющая температура уже опускается ближе к нулю. Иногда срывается сильный ветер.
Условия пребывания воинов ВСУ в Донецкой области / фотографы Либеровы
Ситуация на фронте: новости
- Валерий Залужный поговорил по телефону с председателем Объединенного комитета начальников штабов США. В частности главнокомандующий рассказал, что ситуация на фронте остается тяжелой, но контролируемой. Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими.
- Возле Клещиевки и Андреевки враг потерял немало военных и тяжелого вооружения. Оккупанты работают малыми группами, отправляя диверсионно-разведывательные группы – они стремятся добраться до позиций военных.
- Россияне могут наступать только благодаря большому человеческому ресурсу. Военный эксперт Павел Нарожный убежден, что реально наступать они могут только на одном участке фронта – Авдеевка, Бахмут, Марьинка или Купянско-Лиманское направление