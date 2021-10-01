Лично приглашал Разумкова, – Тищенко о съезде "слуг" в Трускавце

"Слуги народа" проведут выездное заседание в Трускавце без Дмитрия Разумкова. Сам пока еще действующий спикер Верховной Рады заявил, что его туда даже не приглашали.

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко поспешил опровергнуть эту информацию. Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии 24 каналу.

Важно Разумкова не пригласили: Арахамия объяснил, почему "слуги" не зовут спикера в Трускавец

Тищенко отметил, что лично приглашал Дмитрия Разумкова, но тот почему-то не принял приглашение.

Я лично приглашал его на всю страну, лично говорил, что мы ждем,

– сказал нардеп.

В то же время Николай Тищенко не смог ответить на вопрос, будут ли голосовать 1 октября нардепы за отставку Дмитрия Разумкова.

"Я еще повестку дня не видел. Поэтому не могу вам ответить на этот вопрос", – добавил парламентарий.

Николай Тищенко заявил, что приглашал Разумкова: смотрите видео

Что "слуги народа" будут делать в Трускавце

1 октября стартовало выездное заседание президентской партии в Трускавце. На нем "слуги" планируют подвести итоги своей работы и определить дальнейшие действия.

"Слуги", которые прибыли на съезд фракции, будут жить в 3 местных гостиницах. Говорится о Rixos-Prykarpattya, Mirotel и "Лесная песня".

По словам Евгении Кравчук, политики во время встречи проанализируют все то, что удалось сделать за 2 года у власти. Политик отметила, что "нам нужно сверить часы, синхронизироваться".

Чтобы принять участие в мероприятиях, политики должны показать отрицательный результат ПЦР-теста или представить сертификат о полной вакцинации.

Как заявил ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, Дмитрия Разумкова не пригласили, потому что он не является членом фракции.

Добавим, что Давид Арахамия 30 сентября поручил выдать подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. В тот же день письма были в Аппарате Верховной Рады.