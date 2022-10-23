Лидер республиканцев в Сенате призвал Байдена увеличить поставки оружия Украине

Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл призвал администрацию президента Джо Байдена ускорить военную помощь Украине.

В частности, Макконнелл предлагает предоставить Украине дополнительную противовоздушную оборону, дальнобойную артиллерию, а также гуманитарную и экономическую поддержку после ракетных ударов России по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

Внимание Экс-директор ЦРУ допустил участие американских войск в войне в Украине

Макконнелл отметил, что администрация президента и союзники США "должны сделать больше, чтобы обеспечить инструменты, необходимые Украине для противодействия российской агрессии", включая "дополнительную" помощь.

Он призвал Белый дом и Запад "быть быстрее и активнее в оказании необходимой помощи Украине". Он также призвал союзников по НАТО "пойти навстречу" Украине.

С нашей стороны, Конгресс Соединенных Штатов профинансировал и одобрил текущую помощь на преимущественной двухпартийной основе,

– сказал Макконнелл, призывая "ускорить" помощь.

Он сказал, что республиканцы в Сенате "сосредоточат свое наблюдение на обеспечении своевременной доставки необходимого оружия и большей помощи союзников Украине".

Больше об этом – в США могут сократить помощь Украине: смотреть видео

Помощь США: коротко о главном

В результате атак россиян иранскими дронами-камикадзе, США пытаются ускорить передачу нашему государству NASAMS. В Пентагоне отметили, что к концу октября или началу ноября планируется завершить изготовление 2 дополнительных систем.

Также Штаты выделили для Украины новый пакет военной помощи на 725 миллионов долларов. Деньги должны пойти на критически важные потребности в сфере безопасности и обороны.

В целом с января 2021 года Вашингтон выделил Киеву более 18,2 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности.

В преддверии шестого заседания в формате "Рамштайн" в Украину прибыли 4 дополнительных системы HIMARS от США.