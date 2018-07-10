Лидеру С14 сообщили о подозрении за погром лагеря ромов на Лысой Горе

Координатору националистической организации С14 Сергею Мазуру объявили о подозрении из-за устроенного "рейда" в ромский лагерь на Лысой горе, в Киеве. Тогда активисты организации, лидером которой является Мазур, выгнали людей из поселения и сожгли его.

О вручении подозрения лидеру С14 сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

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В ходе расследования уголовного производства по факту нападения на поселение лиц на Лысой горе в Голосеевском районе столицы одному из фигурантов объявили о подозрении. Следователями готовится представление в суд об избрании мужчине меры пресечения,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что Мазуру объявили подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Ранее 24 канал сообщал о том, что полиция пришла с обысками к лидеру праворадикальной организации Сергею Мазуру.

Добавим, что после информации об обыске, под домом Мазура собралось около полусотни активистов. Они загородили выход из подъезда мусорными контейнерами.

Двое следователей бежали через крышу. Еще двое молили их отпустить. Обыск проводился с рядом нарушений. Проводил обыск не тот следователь, который прописан в постановлении. Не допускали адвоката,

– написал один из активистов на своей странице в Facebook.

Напомним, что 6 июня в Киеве в национальном природном парке "Голосеевский" появился лагерь ромов. 7 июня представители националистических организаций заявили, что очистят Голосеевский парк от ромов, если те сами не уйдут оттуда в течение 24 часов. Впоследствии в организации заверили, что ромы добровольно покинули территорию парка и обошлось без инцидентов. Однако в полиции утверждают, что уже после этого на лагерь напали общественные активисты и разрушили его.



Следовательно, по факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство и расследуют событие по статье "Хулиганство".

Что такое С14?

С14 существует с 2010 года. До этого ее члены выступали вместе с националистической партией ВО "Свобода". Название движения – отсылка к высказыванию американского нациста Дэвида Лейна, которое в переводе звучит так: "Мы должны обеспечить существование нашего народа и будущее для белых детей". В оригинале лозунг содержит 14 слов. С 2014 года официально зарегистрирована в Минюсте как "Общественная организация СИЧ-С14". Среди членов С14 есть немало людей, которых обвиняют в совершении тяжких преступлений. В ноябре 2017 года С14 внесли в список международных террористических организаций. Об этом говорится на сайте консорциума Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC.