Лидеры Кремля, берегитесь, – глава ПАСЕ пригрозил России из-за ударов по Украине

В ПАСЕ отреагировали на массированные ракетные обстрелы россиян по Украине. Кремлевские политики понесут ответственность за все военные преступления.

Так, глава ПАСЕ Тини Кокс жестко обратился к российским властям после атаки по гражданской инфраструктуре Украины с предупреждением.

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Лидеры Кремля, предупреждаем, ваши сегодняшние преступления не останутся безнаказанными,

– отметил председатель ПАСЕ.

Голландский политик подчеркнул, что обстреливая гражданскую инфраструктуру, Россия продолжает нарушать международное право.

В частности, Кокс упомянул о сегодняшнем ударе по родильному отделению в Вольнянской Запорожской области, где в результате погиб новорожденный ребенок.

Обратите внимание. Раньше многие СМИ называли Тини Кокса "пророссийским". Впрочем, политик это отрицает и доказывает собственными действиями и заявлениями.

"Для меня нет причин быть пророссийским или проукраинским. Можно было бы ожидать, что я пронидерландский, но все же представляю всю Парламентскую ассамблеей совета Европы", – сказал в одном из интервью политик.

Ужасная тактика россиян не сломает дух украинцев

Отреагировал на жестокость россиян и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что ужасающая тактика россиян не изменит решимости партнеров.

Продолжающиеся атаки на инфраструктуру направлены на то, чтобы мирное население Украины было холодным и неизвестным. Эта ужасная тактика не сломит решимости Украины и ее партнеров,

– написал Энтони Блинкен.

Главное о ракетных обстрелах сегодня

Российские оккупанты сегодня нанесли массированный ракетный обстрел, в результате чего большинство областей было обесточено.

Глава государства Владимир Зеленский предложил созвать Совет Безопасности ООН.

Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал оценку остатков ракетного арсенала России. По его информации, кафиры все еще имеют на вооружении 9 видов ракет.

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