Лидеры Кремля, берегитесь, – глава ПАСЕ пригрозил России из-за ударов по Украине
В ПАСЕ отреагировали на массированные ракетные обстрелы россиян по Украине. Кремлевские политики понесут ответственность за все военные преступления.
Так, глава ПАСЕ Тини Кокс жестко обратился к российским властям после атаки по гражданской инфраструктуре Украины с предупреждением.
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Лидеры Кремля, предупреждаем, ваши сегодняшние преступления не останутся безнаказанными,
– отметил председатель ПАСЕ.
Голландский политик подчеркнул, что обстреливая гражданскую инфраструктуру, Россия продолжает нарушать международное право.
В частности, Кокс упомянул о сегодняшнем ударе по родильному отделению в Вольнянской Запорожской области, где в результате погиб новорожденный ребенок.
Обратите внимание. Раньше многие СМИ называли Тини Кокса "пророссийским". Впрочем, политик это отрицает и доказывает собственными действиями и заявлениями.
"Для меня нет причин быть пророссийским или проукраинским. Можно было бы ожидать, что я пронидерландский, но все же представляю всю Парламентскую ассамблеей совета Европы", – сказал в одном из интервью политик.
Ужасная тактика россиян не сломает дух украинцев
Отреагировал на жестокость россиян и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что ужасающая тактика россиян не изменит решимости партнеров.
Продолжающиеся атаки на инфраструктуру направлены на то, чтобы мирное население Украины было холодным и неизвестным. Эта ужасная тактика не сломит решимости Украины и ее партнеров,
– написал Энтони Блинкен.
Главное о ракетных обстрелах сегодня
- Российские оккупанты сегодня нанесли массированный ракетный обстрел, в результате чего большинство областей было обесточено.
- Глава государства Владимир Зеленский предложил созвать Совет Безопасности ООН.
- Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал оценку остатков ракетного арсенала России. По его информации, кафиры все еще имеют на вооружении 9 видов ракет.
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