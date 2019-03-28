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      Что известно о топ-5 кандидатах в президенты: краткая биография

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      ТОП-5 лидеров в президенты Украины 2019 - краткая биография
      Что известно о топ-5 кандидатах в президенты: краткая биография / 24 канал

      Уже 31 марта Украина будет выбирать нового президента. Согласно результатам последних опросов, в топ-5 лидеров входят: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко и Юрий Бойко.

      24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией каждого из топ-5 кандидатов в президенты.

      Читайте також: Читайте также: Кандидаты в президенты Украины-2019: окончательный список

      Петр Порошенко

      Петр Порошенко, действующий Президент Украины. На выборы он идет как самовыдвиженец.

      петро порошенко біографія
      Петр Порошенко

      Петр Алексеевич родился 26 сентября 1965 года в городе Болград Одесской области. Он окончил Киевский университет имени Тараса Шевченко, а также проходил службу в армии. Порошенко владеет украинским, русским, английским и румынским (молдавским) языками.

      Он успешный предприниматель. В 1990-е годы приобрел несколько кондитерских предприятий, которые впоследствии объединил в группу "Рошен", ставшую крупнейшим производителем кондитерских изделий в Украине.

      В прошлом Петр Порошенко был народным депутатом III, IV, V и VII созывов, работал министром иностранных дел (2009-2010), министром экономического развития и торговли (март – декабрь 2012) и членом Совета НБУ (2007-2014). Он принял участие в президентских выборах 2014 года, где получил 54,7 % голосов, победил в первом туре. Порошенко стал самым молодым президентом Украины. Больше о жизненном и политическом пути Петра Алексеевича читайте в статье.

      Владимир Зеленский

      Владимир Зеленский, украинский шоумен, руководитель "Студии Квартал-95" и лидер партии "Слуга народа". На выборы Зеленского выдвигает его партия "Слуга народа".

      володимир зеленський біографія

      Владимир Зеленский

      Родился Владимир Зеленский 25 января 1978 года в Кривом Роге. Он окончил Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.

      В студенческие годы Зеленский увлекся КВН. Он создатель команды "95 квартал". Зеленский стал в команде капитаном, актером и автором большинства номеров. Команда "95-й квартал" переросла в "Студию Квартал-95". Зеленский также является сценаристом, продюсером и актером ряда фильмов и киномюзиклов.

      После выхода юмористического сериала "Слуга народа" и соответствующего фильма, в конце 2016 года начались разговоры о том, что Зеленский может быть кандидатом на пост президента Украины. В 2017 году юристы "Студии Квартал 95" зарегистрировали политическую партию "Слуга народа". Больше о Владимире Зеденском читайте в статье.

      Юлия Тимошенко

      Нардеп и лидер партии "Батькивщина". На выборы Тимошенко выдвигает ее партия "Батькивщина".

      юлія тимошенко
      Юлия Тимошенко

      Родилась Юлия Тимошенко 27 ноября 1960 года в Днепре. Окончила Днепропетровский горный институт. Она в 1990-х годах была руководителем ряда частных компаний по торговле бензином и газом, добыче природных ископаемых.

      Тимошенко – 10-й и 13-й премьер-министр Украины (2005, 2007-2010), вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса (1999-2001), одна из лидеров "Оранжевой революции" 2004, руководитель партии "Батькивщина" и блока Тимошенко. Она первая женщина-премьер-министр независимой Украины. Больше о Юлии Тимошенко читаете в статье.

      Анатолий Гриценко

      Анатолий Гриценко бывший министр обороны Украины и кандидат от политической партии "Гражданская позиция".

      анатолій гриценко
      Анатолий Гриценко

      Родился Гриценко 25 октября 1957 года в селе Богачовка Звенигородского района Черкасской области. Он окончил Киевское высшее авиационное инженерное училище и Университет военно-воздушных сил США.

      Анатолий Гриценко был министром обороны Украины (2005-2007), народным депутатом Украины VI и VII созывов, председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны (VI созыва), председателем политической партии "Гражданская позиция" и полковником запаса. Больше об Анатолии Гриценко читайте в статье.

      Юрий Бойко

      Олигарх, нардеп, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". На выборы идет как самовыдвиженец.

      юрій бойко біографія
      Юрий Бойко

      Родился Юрий Бойко 9 октября 1958 года в Горловке Донецкой области. Окончил Московский химико-технологический институт им. Д. Менделеева.

      Во времена правления Леонида Кучмы 3 года возглавлял НАК "Нафтогаз Украины". Был народным депутатом Украины VI и VIII созывов, а также министром энергетики и угольной промышленности Украины в 2010-2012 годах. В 2012 году Юрий Бойко назначен на должность вице-премьер-министра Украины. Кандидат Бойко славится своими дружескими отношениями с Российской Федерацией. Больше о Юрии Бойко читайте в статье.

       

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Петр Порошенко Анатолий Гриценко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости Юрий Бойко Кандидаты в президенти
      Источник: 24 канал
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