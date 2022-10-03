У Зеленского показали, как освобожденный Лиман очищают от остатков российских войск

Вооруженные Силы Украины освободили Лиман от российских захватчиков. Замруководителя ОП показал, как происходит зачистка от диверсантов.

Кирилл Тимошенко 3 октября сообщил, что в Лимане "продолжаются стабилизационные мероприятия". Хотя из города выгнали оккупантов, но нужно освободить его от диверсантов и устранить последствия оккупации.

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Зачистка Лимана от остатков захватчиков

Президент Украины сообщил, что 2 октября город в Донецкой области полностью под контролем украинской армии. Однако в населенном пункте все еще есть "остатки войск захватчиков", о которых ВСУ в ближайшее время позаботятся.

По словам Тимошенко, украинские правоохранители сделают все для возвращения безопасности на деоккупированных территориях. В Лимане сейчас работают Национальная полиция и Служба безопасности Украины, им помогают военнослужащие Вооруженных Сил и ГСЧС.

Саперы ВСУ и пиротехнические подразделения ГСЧС также приобщаются к работе, обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы. Шаг за шагом возвращаем Украину на освободившиеся территории,

– написал заместитель председателя ОП.

Кроме того, Тимошенко на своем телеграм-канале опубликовал 2 видео, на которых видны военные ВСУ и то, что оставили после себя оккупанты.

Украинские военные заходят в отделение полиции оккупационных властей: смотрите видео из телеграма Тимошенко

ВСУ в освобожденном Лимане: смотрите видео из телеграма Тимошенко

Что нужно знать об освобождении Лимана

30 сентября украинская армия закончила операцию по окружению россиян у Лимана. Спикер восточной группировки войск Сергей Череватый тогда сообщил, что ВСУ взяли город под огневой контроль.

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Утром 2 октября официально сообщили, что ВСУ зашли в Лиман. Город является чрезвычайно важной стратегической целью, поскольку после его освобождения для украинской армии открывается направление на деоккупацию Сватового, Северодонецка и Кременной.

В России сразу же назвали поражение и отступление путинских солдат "тактической перегруппировкой". Однако оккупанты так убегали с поля, что блестели пятки.

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