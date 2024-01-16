Гуменюк сказала, что именно стало "мощной оплеухой" врагу во время уничтожения А-50

Вооруженные Силы Украины вечером 14 января уничтожили над Азовским морем российский самолет А-50. Наталья Гуменюк рассказала, что именно стало мощной оплеухой оккупантам.

Начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины в эфире телемарафона отметила, что эффект от сбитие вражеского самолета А-50 уже заметен. Ведь именно с его помощью оккупанты патрулировали над Азовским морем и уверяли, что наблюдают чуть ли не за всей Украиной, пишет 24 Канал.

Смотрите также Уничтожен А-50 и подбит Ил-22: все, что известно о "самоледе" России над Азовским морем 14 января

Что именно оказалось "мощной оплеухой" врагу при уничтожении А-50

Наталья Гуменюк объяснила, что наибольший эффект – это, вероятнее всего, морально-психологический. Потому что определенную растерянность врага в боевых условиях ВСУ немедленно учитывают и используются в боевой работе.

В частности, ВСУ продолжают свою контрбатарейную борьбу, удерживают позиции на левом берегу Днепра, несмотря на тяжелые погодные и боевые условия. Более того, ВСУ продолжают расширять плацдарм. В свою очередь враг решился только на один бесполезный штурм.

Нужно осознавать, что это "мощная оплеуха", это мощная потеря, это очень серьезная переориентация в работе. Эта потеря специалистов даже более весома, чем потеря техники в этом смысле, потому что техника такая у врага еще есть, к сожалению. А перечень специалистов очень маленький, эта потеря очень серьезно ударила по ним,

– объяснила Наталья Гуменюк.

Что демонстрируют оккупанты

Начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины рассказала, что, к сожалению, вражескую авиацию мы не ликвидировали полностью. Именно поэтому оккупанты создали определенное напряжение в воздухе, чтобы отвести внимание от потери своих самолетов.

Они активизировали тактическую авиацию за прошедшие сутки (15 января – 24 Канал) в нашей зоне ответственности, направив 13 управляемых авиабомб по правому берегу. Пытались ударить максимально по гражданской инфраструктуре – повредили жилые дома, административные здания, пункт несокрушимости. Это все враг пытается превратить в давление как месть за нашу активность на левом берегу,

– заявила спикер ОК "Юг".

По ее словам, оккупанты по состоянию на 16 января оставили в штормовом море фрегат "Адмирал Макаров" – надводный ракетоноситель, который продолжает нести угрозу ракетного удара (может атаковать 8 ракетами "Калибр"). Так что уровень ракетной опасности с моря высок.

Смотрите также В ISW проанализировали реакцию россиян на уничтожение самолета А-50

ВСУ уничтожили вражеский А-50