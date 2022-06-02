Ликвидирована еще одна опасная мина в море возле Одесщины: ВСУ показали видео уничтожение

Защитники Юга 2 мая обнаружили в море возле Одесщины еще одну противокорабельную мину, которую сорвало с якоря. Опасную морскую "путешественницу" удалось уничтожить.

Об этом сообщили служащие оперативного командования "Юг". Они также опубликовали видео подрыва боеприпаса.

В Черном море увеличилось количество кораблей, которые могут наносить ракетные удары по Украине

В этот день их было больше

На видео показали уничтожение только одной мины, однако таковых в этот день было две. Каждая противокорабельная мина имеет крепление, однако оно часто оказывается неготовым к сильному шторму.

Вторую за сегодня морскую якорную мину, которую штормом накануне сорвало с крепления и волнами принесло поближе к берегу, корабельная подрывная команда ВМС ВС Украины уничтожила путем контролируемого подрыва,

– отметили в командовании.

Это сделали недалеко от побережья Одесщины. Если бы мину не обнаружили вовремя, это могло привести к трагедии.

Обезвреживание мины в Черном море 1 июня: смотрите видео

Далеко не первый случай

Следует отметить, что в результате одного шторма таким образом прибились к берегу уже 5 мин в неделю. Некоторые из них увидели уже на пляжах.

В частности, шторм вынес морскую мину 30 мая. Тогда специалисты ее увезли на полигон для контролируемого подрыва. Это обезвреживание тоже показали на видео.

Сколько таких мин в море Точное количество противокорабельных мин, разбросанных российскими войсками, пока установить невозможно. Однако уже известно, что их только Точное количество противокорабельных мин, разбросанных российскими войсками, пока установить невозможно. Однако уже известно, что их только в акватории Черного моря от 400 до 600.

Приплывают даже в другие страны

Следует отметить, что это представляет угрозу не только украинскому судоходству. Ведь такие мины уже прибивало к берегу в Румынии и Турции. Следует заметить, что россияне в разбрасывании мин пытались обвинить Украину.

Они специально для минирования акватории использовали боеприпасы, когда-то принадлежавшие ВСУ. Однако просчет у них заключался в том, что с мин не стирали серийные номера. Благодаря этому было установлено, что все они захвачены Россией во время оккупации Крыма.

Россия придумала новый вид морского разбоя. Она сознательно прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнерами,

– прокомментировали тогда это в МИД Украины.

К счастью, ни один из наших международных партнеров не поверил в такую циничную и непродуманную ложь. Поэтому Кремлевская пропаганда даже перестала упоминать об этом.

Кстати – Россия хочет, чтобы мы устраняли эту проблему: смотрите видео