Лилия Ребрик похвасталась пышным бюстом: фото

Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик поразила поклонников в социальных сетях выходом в роскошном платье, которое подчеркнуло прекрасную фигуру звезды.

Лилия Ребрик посетила Днепровский бал вместе со своим мужем хореографом Андреем Диким.

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Об этом телеведущая рассказала поклонникам на своей странице в Instagram.

Днепровский бал в самом разгаре. Хорошо работать с мужем в одном месте, когда ты – ведущая, а он – танцмейстер. Наши девочки с бабушкой, не волнуйтесь,

– сообщила Лилия Ребрик.

37-летняя украинская телеведущая для выхода выбрала длинное нежно-розовое платье с глубоким декольте и разрезом на ноге.

Как в шутку заметил муж Лилии, "такую ногу грех не опубликовать".

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Лилия Ребрик с мужем / Instagram



Лилия Ребрик с мужем / Instagram

"Королева в работе", – трогательно прокомментировал снимок любимой Андрей Дикий в Instagram.



Лилия Ребрик / Instagram