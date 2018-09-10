21:07
10 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
21°C 12°C
  • вторник
    22°C 14°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    24°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
17:57, сегодня
Вести.UA. Порошекно вернулся к классической схеме обещаний. Ляшко наконец пошел в консерваторию
Вєсті.UA
20:47, сегодня
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Лилия Ребрик похвасталась пышным бюстом: фото

16 Читати новину українською
Лилия Ребрик
Лилия Ребрик / Instagram

Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик поразила поклонников в социальных сетях выходом в роскошном платье, которое подчеркнуло прекрасную фигуру звезды.

Лилия Ребрик посетила Днепровский бал вместе со своим мужем хореографом Андреем Диким.

Читайте также: Лилия Ребрик поразила романтической историей знакомства с мужем

Об этом телеведущая рассказала поклонникам на своей странице в Instagram.

Днепровский бал в самом разгаре. Хорошо работать с мужем в одном месте, когда ты – ведущая, а он – танцмейстер. Наши девочки с бабушкой, не волнуйтесь,
– сообщила Лилия Ребрик.

37-летняя украинская телеведущая для выхода выбрала длинное нежно-розовое платье с глубоким декольте и разрезом на ноге.

Как в шутку заметил муж Лилии, "такую ногу грех не опубликовать".

Читайте также: Лилия Ребрик поразила своей идеальной растяжкой: фото

Лілія Ребрик з чоловіком / Instagram
Лилия Ребрик с мужем / Instagram

Лілія Ребрик з чоловіком / Instagram
Лилия Ребрик с мужем / Instagram

"Королева в работе", – трогательно прокомментировал снимок любимой Андрей Дикий в Instagram.

Лілія Ребрик / Instagram
Лилия Ребрик / Instagram

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Чому в Україні хочуть знищити унікального льотчика, який допомагав під час війни
сегодня, 21:00 Чому в Україні хочуть знищити унікального льотчика, який допомагав під час війни
Єгор Соболєв
"Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем и посылок: инфографика
сегодня, 15:52 "Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем и посылок: инфографика
За гранью реальности: что чувствует человек под действием марихуаны
сегодня, 20:01 За гранью реальности: что чувствует человек под действием марихуаны
Наталія Печерська
Единая поместная церковь: станет ли Филарет ее главой и что меняет снятие с него анафемы
сегодня, 19:00 Единая поместная церковь: станет ли Филарет ее главой и что меняет снятие с него анафемы
Євгенія Мазур
Агровиробники в Україні: чому держава нищить курку, яка несе золоті яйця
сегодня, 18:00 Агровиробники в Україні: чому держава нищить курку, яка несе золоті яйця
Роман Семенуха
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук