Лилия Ребрик похвасталась пышным бюстом: фото
Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик поразила поклонников в социальных сетях выходом в роскошном платье, которое подчеркнуло прекрасную фигуру звезды.
Лилия Ребрик посетила Днепровский бал вместе со своим мужем хореографом Андреем Диким.
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Об этом телеведущая рассказала поклонникам на своей странице в Instagram.
Днепровский бал в самом разгаре. Хорошо работать с мужем в одном месте, когда ты – ведущая, а он – танцмейстер. Наши девочки с бабушкой, не волнуйтесь,
– сообщила Лилия Ребрик.
37-летняя украинская телеведущая для выхода выбрала длинное нежно-розовое платье с глубоким декольте и разрезом на ноге.
Как в шутку заметил муж Лилии, "такую ногу грех не опубликовать".
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Лилия Ребрик с мужем / Instagram
Лилия Ребрик с мужем / Instagram
"Королева в работе", – трогательно прокомментировал снимок любимой Андрей Дикий в Instagram.
Лилия Ребрик / Instagram