Эволюция человека обошла россиян: как ВСУ уничтожают оккупантов на Лимано-Купянском направлении

На Лимано-Купянском направлении враг пытается восстановить утраченное положение, а на Бахмутском направлении продолжает вести активные боевые действия. Прошедшие сутки стали плодотворными по уничтожению личного состава россиян и военной техники.

Начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо подробнее рассказал 24 Каналу о ситуации на двух участках фронта. Он также прокомментировал видео, как украинские военные ликвидировали 2 вражеских БМП на месте ранее уничтоженной техники.

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Лимано-Купянское направление

За минувшие сутки украинские военные отбили больше 20 атак россиян: 14 на Купянском, 6 на Лиманском. Боевые действия происходили вблизи населенных пунктов Синьковка, Стельмаховка и Серебрянское лесничество.

Российские войска нанесли 9 авиационных ударов, используя весь имеющийся арсенал самолетов, истребительной и бомбардировочной авиации, вертолетов огневой поддержки. Также оккупанты осуществили 365 артиллерийских обстрелов по украинским позициям.

16 декабря была благоприятная погода, поэтому противник применил 31 дрон-камикаде. Россияне продолжают увеличивать количество использования БПЛА. Вражеские пилоты научились управлять беспилотниками и ресурса у них достаточно.

Вчера был плодотворный день для уменьшения российских оккупантов на Лимано-Купянском направлении. 315 военнослужащих оккупационной армии было уничтожено,

– подчеркнул Фитьо.

Кроме того, украинским воинам удалось ликвидировать 56 единиц вражеской техники, среди которых 7 танков и 8 боевых бронированных машин.

Эволюция человека обошла россиян

На странице Сухопутных войск можно просмотреть феерическое уничтожение 2 российских БМП 14 отдельной механизированной бригадой имени князя Романа Великого.

На видео видно, что оккупанты проезжают возле ранее уничтоженной техники и на том же месте их снова ликвидируют.

Эволюция человека, видимо, территорию России обошла стороной. Потому что любой здоровый человек, имеющий логику и видящий 4 уничтоженных единицы своей техники, должен как-то понимать, какие-то мысли настраивать. Однако мы видим, что им это нравится. Нам также нравится, как все горит и пылает,

– подчеркнул Фитьо.

Следует понимать, что население России примерно в четыре раза превышает население Украины. Мы воюем с хорошо вооруженной армией, быстро обучающейся на поле боя и не считающейся с человеческими потерями, что подтверждают многочисленные видеоролики.

Бахмутское направление

За 16 декабря 2023 года украинские воины уничтожили еще 1250 оккупантов. Также ликвидировано 19 вражеских танков, 40 БПЛА, 37 артиллерийских систем, 25 бронированных машин. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 346 070 единиц личного состава.

Фитьо отметил, что на Бахмутском направлении украинские военные отбили 12 российских атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Россияне нанесли 5 авиационных ударов и использовали 45 дронов-камикадзе.

Наше командование принимает все необходимые меры – радиоэлектронную борьбу, чтобы обезвреживать вражеские дроны-камикадзе. На этом направлении есть определенные успехи,

– заметил Владимир Фитьо.

Российские захватчики совершили 564 артиллерийские обстрелы. В то же время ВСУ ликвидировали 234 оккупантов и уничтожили 45 единиц вражеской техники: одну БМП, одну ББМ, одну боевую машину десанта, один ЗРК "Бук" и шесть артиллерийских систем разного калибра.

Ситуация на фронте: главное