Есть несколько опасностей: Свитан объяснил, что задумали россияне на Лимано-Купянском направлении
На Лимано-Купянском направлении несколько уменьшилось количество атак врага. Сейчас оккупанты готовят наступательную операцию на этом участке.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что оккупанты подтягивают резервы на Лимано-Купянское направление. Вероятно, к концу месяца они снова попытаются пойти вперед.
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Чего ждать от наступления оккупантов
Как отметил Свитан, у России нет достаточного количества подготовленных офицеров, которые могли бы осуществить широкую наступательную операцию размером в 10 километров. Однако на узком направлении они все же могут это попытаться.
Там есть несколько направлений, по которым захватчики могут пойти в атаку на Лимано-Купянском направлении. Возможно, они попытаются продвинуться с севера в сторону Купянска. Это произойдет где-то между реками Оскол и Жеребец.
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Однако эти направления уже давно взяты под контроль Силами обороны Украины. Там много минных полей и других элементов, которые позволят останавливать враждебное наступление. Также есть возможность взять оккупантов в "огневой мешок" с помощью артиллерии.
Туда уже подвезены и новые кассетные снаряды. Все там пристреляно. Думаю, что ничего в России не получится. Попробуют они точно, потому что накопление идет. Но мы выдержим удар. А дальше посмотрим, как отреагирует Генштаб. Возможно, через контратаки вернём часть нашей территории и выйдем на госграницу,
– заметил Свитан.
Потери оккупантов: коротко
- Россия понесла мощные потери с начала полномасштабного вторжения. Оно началось 24 февраля 2022 года.
- С тех пор украинские военные уничтожили более 271 тысячи российских оккупантов. За прошедшие сутки, 14 сентября, количество уничтоженных россиян выросло на 470.
- Также захватчики уже потеряли 4612 танков, 8814 боевых бронированных машин, 5972 артиллерийских систем, 774 РСЗО, 521 средство ПВО и т.д.