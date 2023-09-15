Есть несколько опасностей: Свитан объяснил, что задумали россияне на Лимано-Купянском направлении

На Лимано-Купянском направлении несколько уменьшилось количество атак врага. Сейчас оккупанты готовят наступательную операцию на этом участке.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что оккупанты подтягивают резервы на Лимано-Купянское направление. Вероятно, к концу месяца они снова попытаются пойти вперед.

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Чего ждать от наступления оккупантов

Как отметил Свитан, у России нет достаточного количества подготовленных офицеров, которые могли бы осуществить широкую наступательную операцию размером в 10 километров. Однако на узком направлении они все же могут это попытаться.

Там есть несколько направлений, по которым захватчики могут пойти в атаку на Лимано-Купянском направлении. Возможно, они попытаются продвинуться с севера в сторону Купянска. Это произойдет где-то между реками Оскол и Жеребец.

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Однако эти направления уже давно взяты под контроль Силами обороны Украины. Там много минных полей и других элементов, которые позволят останавливать враждебное наступление. Также есть возможность взять оккупантов в "огневой мешок" с помощью артиллерии.

Туда уже подвезены и новые кассетные снаряды. Все там пристреляно. Думаю, что ничего в России не получится. Попробуют они точно, потому что накопление идет. Но мы выдержим удар. А дальше посмотрим, как отреагирует Генштаб. Возможно, через контратаки вернём часть нашей территории и выйдем на госграницу,

– заметил Свитан.

Потери оккупантов: коротко

Россия понесла мощные потери с начала полномасштабного вторжения. Оно началось 24 февраля 2022 года.

С тех пор украинские военные уничтожили более 271 тысячи российских оккупантов. За прошедшие сутки, 14 сентября, количество уничтоженных россиян выросло на 470.

Также захватчики уже потеряли 4612 танков, 8814 боевых бронированных машин, 5972 артиллерийских систем, 774 РСЗО, 521 средство ПВО и т.д.