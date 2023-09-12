Враг бьется о нашу оборону как рыба о лед: какая ситуация на Лимано-Купянском направлении

Оккупанты продолжают давить на Лимано-Купянском направлении. Однако им не удается пройти через украинскую оборону.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, заметив, что российские оккупанты продолжают биться об украинскую оборону как "рыба о лед". Им не удается пройти через минные поля и инженерные заграждения.

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Ищут слабые места в обороне

Как отметил Евлаш, на этом направлении украинские военные выстроили глубоко эшелонированную оборону. Враг продолжает терять там и личный состав, и военную технику.

Направления атак противника постоянно меняются. Недавно они сконцентрировали свои усилия на Новоегоровском направлении, где подтянули и танки Т-90, и "Сонцепеки". Но штурм оказался неудачным.

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Сейчас оккупанты сосредоточились на населенном пункте Новоселовское. К примеру, за минувшие сутки, 11 сентября на Лимано-Купянском направлении они нанесли 636 обстрелов. Из них возле Новоселовского было 117.

Враг продолжает искать слабые места в обороне. Безуспешно пытается атаковать. Применяет тактику, в которой терпит сокрушительное поражение,

– подчеркнул Евлаш.

Потери оккупантов в войне: коротко

Россия понесла колоссальные потери с начала полномасштабного вторжения и среди личного состава, и военной техники. Оно началось 24 февраля 2022 года.

С этого времени украинские военные уничтожили почти 270 тысяч оккупантов. А за прошедшие сутки, 11 сентября, на "концерт Кобзона" отправилось еще 550 личного состава врага.

Также Россия потеряла 4568 танков, 8778 боевых бронированных машин, 5872 артиллерийских систем, 764 РСЗО, 515 средств ПВО, 315 самолетов.