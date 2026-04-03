Представитель 66-й отдельной механизированной бригады имени Мстислава Храброго Василий Денисюк объяснил 24 Каналу, что Украина эффективно уничтожает вражеские группы благодаря беспилотникам и артиллерии.

Смотрите также: Россия потеряла почти 20 тысяч военных до 25 лет в войне против Украины, – ВВС

Что известно о действиях россиян на Лиманском направлении?

После неудачной попытки механизированного наступления 19 марта противник восстанавливает потенциал для новых штурмов. Бронетехника на направлении есть, но погодные условия пока не позволяют ее эффективно применять.

Противник проявляет активность по всей полосе Лиманского фронта. Основной акцент россияне делают на Святогорске. Сейчас враг накапливает личный состав и стягивает пехоту к переднему краю – готовится к активизации, когда появится зелень на деревьях,

– объяснил Денисюк.

Украинские силы работают на опережение – уничтожают вражеские группы еще на подступах к переднему краю, не давая противнику возможности приблизиться к позиции. Такую тактику на этом направлении применяют с прошлого года.

По словам военного, основные инструменты – беспилотные системы и артиллерия, а крайний козырь – пехота.

Важно! 66-я отдельная механизированная бригада имени Мстислава Храброго собирает средства на дроны, которые помогают остановить продвижение врага на Лиманском направлении.

Что еще известно о ситуации в Донецкой области?