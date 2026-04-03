Речник 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго Василь Денисюк пояснив 24 Каналу, що Україна ефективно знищує ворожі групи завдяки безпілотникам та артилерії.

Що відомо про дії росіян на Лиманському напрямку?

Після невдалої спроби механізованого наступу 19 березня противник відновлює потенціал для нових штурмів. Бронетехніка на напрямку є, але погодні умови наразі не дозволяють її ефективно застосовувати.

Противник проявляє активність по всій смузі Лиманського фронту. Основний акцент росіяни роблять на Святогірську. Зараз ворог накопичує особовий склад і стягує піхоту до переднього краю – готується до активізації, коли з’явиться зелень на деревах,

– пояснив Денисюк.

Українські сили працюють на випередження – знищують ворожі групи ще на підступах до переднього краю, не даючи противнику змоги наблизитися до позиції. Таку тактику на цьому напрямку застосовують від минулого року.

За словами військового, основні інструменти – безпілотні системи та артилерія, а крайній козир – піхота.

