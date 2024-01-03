Враг перебрасывает резервы и перегруппировывается, – Сырский о ситуации на Лиманском направлении
Источник:Александр Сырский
По словам генерал-полковника Александра Сырского, российские оккупанты интенсифицируют наступательные действия на Востоке Украины. В частности, перегруппировываются на Лиманском направлении.
В то же время командующий Сухопутными войсками ВСУ сообщил о напряженных боях возле Богдановки и попытках врага продвинуться в районе Часового Яра. А вот на Купянском направлении продолжаются ежедневные штурмы – враг хочет захватить Купянск в Харьковской области.
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Лиманское направление под угрозой
Сырский отметил, что после потерь на Лиманском направлении россияне готовятся к новым наступательным действиям. Захватчики активно используют авиацию.
На Лиманском направлении российские оккупанты после потерь проводят перегруппировку и подготовку к ведению наступательных действий. На этом направлении враг активно применяет авиацию для нанесения ударов управляемыми авиационными бомбами,
– отметил Сырский.
По информации командующего, агрессор задействовал штурмовые подразделения, сформированные из бывших преступников, для поддержки пехоты. В то же время, захватчики задействуют больше единиц техники.
Несмотря на сложные условия, украинские защитники стойко держат оборону и эффективно контратакуют, мешая врагу достичь своих целей.
На Купянском направлении продолжаются ежедневные штурмы российских войск в районе Синьковки для создания плацдарма и последующего наступления. На Бахмутском направлении продолжаются напряженные бои вблизи Богдановки, и противник пытается наступать у города Часов Яр.
Какая ситуация пока на фронте
- В Генштабе ВСУ утром 3 января констатировали, что за минувшие сутки захватчики штурмовых или наступательных действий не совершали в районе Лимана в Донецкой области. Также было относительно спокойно на Шахтерском и Марьинском направлениях.
- В то же время наши защитники имели частичный успех на Авдеевском направлении. Они улучшили тактическое положение юго-восточнее населенного пункта Новобахмутовка. Важно, что враг все еще стремится окружить Авдеевку.
- А вот на Запорожье на Мелитопольском направлении нашим бойцам удалось оттеснить оккупантов с определенных позиций. И на Херсонском направлении продолжается расширение плацдарма на левом берегу. Вооруженные Силы держат в напряжении россиян.
- За прошедшие сутки нашим Силам обороны удалось ликвидировать 680 вражеских военных. Всего с начала полномасштабного вторжения – 361 500 захватчиков и тысячи единиц техники, что не может не поражать.