Зеленский высказался о ситуации с линиями обороны на фронте
Ситуация на фронте напряженная. Россияне мощно давят сразу на нескольких направлениях. В то же время Вооруженные Силы Украины круглосуточно строят линии обороны, чтобы исключить продвижение противника.
Во время пресс-конференции Президент Украины рассказал, какая сейчас ситуация с линиями обороны на фронте и кто за это ответственен, передает 24 Канала. К слову, недавно Генштаб ВСУ показал процесс строительства оборонительных сооружений на разных участках.
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"Все было сделано на высоком уровне"
Владимир Зеленский отметил, что за линии обороны на фронте будут отвечать Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров.Обратите внимание! На днях Сырский и Умеров посетили передовые командные пункты воинских частей в районе ведения боевых действий. Во время визита военное руководство обсудило дальнейшие шаги по потенциалу маневренной и позиционной обороны, а также усиление отдельных участков.
Кстати, как мне известно, то на Купянском направлении у нас все это было сделано на очень высоком уровне. Это берется в пример для других направлений,
– подчеркнул президент.
По его словам, сейчас Главнокомандующий ВСУ и министр обороны активно проводят аудит армии.
"После этого мы увидим слабые места", – добавил Зеленский.
Как Украина строит линии обороны / Фото: Генштаб ВСУ
Что еще сказал Зеленский во время пресс-конференции
- Украинский лидер заявил, что новый план контрнаступления на 2024 год связан со сменой военного командования. Зеленский не стал вдаваться в подробности, но заметил, что из-за вероятной утечки информации таких планов будет несколько.
- Президент сообщил, что Вооруженные Силы Украины имели все шансы для летнего контрнаступления, к которому подготовлены специальные бригады. Однако до сих пор четыре бригады не получили обещанное оружие от партнеров.
- Зеленский убежден, что 2024 год станет переломным в российско-украинской войне. По его мнению, именно в этом году решится формат окончания войны.