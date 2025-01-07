16-летнюю мать, которая оставила ребенка на несколько дней, могут не лишить родительских прав

16-летнюю мать, которая оставила своего годовалого ребенка на несколько дней в закрытой квартире в Киеве, могут не лишить родительских прав. Правоохранителям придется доказать тяжесть ее проступка.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Киев24". Уголовная статья, по которой начато производство, не предусматривает автоматического лишения прав.

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Злостное невыполнение обязанностей или жестокое обращение

По словам заместителя руководителя аналитического отдела Украинского Хельсинского Союза по правам человека Оксаны Филипишиной, 16-летняя мать, которая оставила годовалого ребенка на несколько дней одного в квартире в Киеве, может не быть лишена родительских прав, поскольку правоохранители должны доказать тяжесть ее проступка.

Филипишина отметила, что лишить родительских прав можно только за жестокое обращение с ребенком. Впрочем, для этого надо доказать, что мать совершила действия, которые привели к тяжелым последствиям для здоровья или жизни ребенка.

Квалификация статьи 166, по которой начато уголовное производство, связана с невыполнением обязанностей, но для того, чтобы лишить родительских прав, надо доказать тяжесть последствий,

– объяснила эксперт.

Однако, по ее словам, существует вероятность, что у матери заберут ребенка без лишения родительских прав, если в суде будет доказана тяжесть ее проступка. В Украине это уже не первый случай, когда несовершеннолетние матери сталкиваются с подобными проблемами, подчеркивает Филипишина.