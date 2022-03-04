Литовский парламент поддержал введение закрытого неба в Украине

4 марта 2022 , 17:21
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Источник:

телеграм Антона Геращенко

Украинская власть и дипломатия делают все возможное, чтобы Запад решился на закрытие неба. Некоторые страны заявляют, что поддерживают введение закрытого неба в Украине.

Сегодня к этому списку присоединилась и Литва.

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Литва поддержала введение закрытого неба в Украине

Литовский парламент поддержал введение закрытого неба в Украине,
– сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Заявление Комитета Сейма Литвы по иностранным делам о бесполетной зоне в Украине / Телеграм Алексея Гончаренко

Призывы о необходимости закрытия неба

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Автор: Марта Касіянчук