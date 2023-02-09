Литва передаст Украине эффективное оружие против "Шахидов"

8-9 февраля состоялся рабочий визит министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса. Он сообщил о предоставлении Украине оружия, которое поможет в ликвидации дронов-камикадзе.

Анушаускас сообщил, что в рамках анонсированного пакета помощи от Литвы Украина получит 36 зенитных ракетных комплексов.

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Чего еще ждать от Литвы

В ходе визита министры обороны Украины обсудили дальнейшую помощь, которую Литва могла бы предоставить Украине в соответствии с потребностями – от оружия до обучения военных.

Литва продолжит оказывать все возможные пособия для победы Украины. Уже проведено обучение 15 украинских инструкторов, которые в дальнейшем смогут обучать работать с новым оружием большее количество экипажей,

– заявил Резников.

Алексей Резников отметил, что подготовка инструкторов, а не операторов является более практичным подходом, поскольку эти люди по возвращении смогут передавать знания большему количеству военных непосредственно в Украине.

Кроме того, Литва также передаст шведские зенитные пушки L-70, которые Вильнюс анонсировал в последнем пакете помощи, не называя точное количество.

В ходе встречи Резников вручил литовскому министру награду от Министерства обороны – медаль "За развитие военного сотрудничества".

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