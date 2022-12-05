Работаем, чтобы оккупанты бежали, – Литва предоставит Украине боеприпасы для артиллерии

Литва решила предоставить Вооруженным Силам Украины боеприпасы для артиллерии 155 калибра. Соответствующее решение приняло Минобороны страны.

Правительство Литвы и простые граждане этой страны активно помогают нашему государству противостоять российской агрессии. О новой помощи Вильнюс сообщил 4 декабря.

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Мы работаем каждый день, чтобы оккупанты убегали,

– отметили в Минобороны Литвы.

Как Литва помогает Украине

Литва с начала полномасштабной войны сильно помогает Украине. 3 декабря министр обороны страны Арвидас Анушаускас сообщил, что в Украину прибыли еще две отремонтированные самоходные гаубицы PzH2000 и боеприпасы к ним. Ранее литовское правительство обещало отремонтировать 12 таких гаубиц. Заметим, что эта техника получила повреждения во время боевых действий.

30 ноября правительство Литвы одобрило выделение для Украины помощи на 13 миллионов евро. 4 миллиона из этой суммы направят на восстановление энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских обстрелов. Также деньги пойдут на инициативу Grain from Ukraine для экспорта украинского продовольствия, помощи украинским беженцам в Молдове и на другие нужды.

Кроме того, Литва обещала предоставить украинским воинам теплую одежду на зиму, а также беспилотники В то же время граждане балтийской страны собрали 750 тысяч долларов, чтобы купить украинцам морские дроны.