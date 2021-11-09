Литва вслед за Польшей ввела чрезвычайное положение из-за мигрантов

Литовское правительство одобрило предложение Министерства внутренних дел о введении чрезвычайного положения в районах у границы с Беларусью. Впрочем, окончательное решение – за Сеймом.

Заседание правительства, на котором обсудили введение чрезвычайного положения на литовско-белорусской границе, состоялось утром 9 ноября. Ранее был введен усиленный режим охраны границы.

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Подробности о решении Литвы

Чрезвычайное положение хотят ввести с 10 ноября, начиная с 00:00 и сроком на месяц. Он будет действовать на всем участке литовско-белорусской границы и вглубь страны на 5 километров от него. Кроме этого – в пунктах регистрации и местах расселения мигрантов в городах Вилюнюс, Кибартай, Рукла, Медининкай, Пабраде, а также в 200 метрах вокруг них.

Что предусматривает чрезвычайное положение

Пока он будет действовать, мигрантов и расселенных лишают права на переписку, телефонные разговоры и использование других средств связи и получение информации. Исключение – случаи обращений в государственные ведомства и учреждения.

Заметим, что во время режима чрезвычайного положения разрешено использовать средства из государственного резерва. Их можно направлять на устранение угрозы общественному спокойствию из-за наплыва мигрантов.

Что этому предшествовало