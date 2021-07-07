"Люблинский треугольник" может создавать карту интеграции Украины в НАТО и ЕС, – Кубилюс

Формат "Люблинского треугольника" важен как для Украины, так и Литвы и Польши. Его создали, чтобы бороться с российской агрессией.

Реформы и изменения в Украине воплощают в жизнь, но важно убедить в этом Европейский Союз и Североатлантический альянс. Об этом в эфире сказал литовский политик, депутат Европейского парламента и советник президента Украины Андрюс Кубилюс.

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Украине нужно быстрее интегрироваться в ЕС и НАТО. В 2023 году саммит НАТО состоится в Литве. Кубилюс считает, что партнеры "Люблинского треугольника" уже должны иметь четкий план, как создавать более широкую коалицию с НАТО. По такому принципу надо смотреть и на Европу, поскольку Польша будет председательствовать в 2025 году.

Люблинский треугольник может создавать дорожную карту, чтобы за следующие 10 лет Украина сделала большие шаги,

– подчеркнул политик.

Документ об историческом наследии

В "Люблинский треугольник" входит документ об историческом наследии. Кубилюс подчеркнул, что само название соглашения и город, где его заключили, связаны с историческими событиями в XVI веке.

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"В этом и суть, что на историческую память должны искать общие взгляды. Конечно, между соседями есть споры, но историческое наследие нас объединяет. В Литве мы тоже имели недоразумение с Польшей. Думаю, что все прошло и этот опыт может использовать Украина", – сказал Кубилюс.

Андрюс Кубилюс рассказал о сотрудничестве Польши, Литвы и Украины: смотрите видео

Что известно о "Люблинском треугольнике"