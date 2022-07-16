"Люблю на такое смотреть": как россияне реагируют на мощный удар по Днепру

Две российские ракеты попали по Днепру и убили по меньшей мере 3 человека. В россии же это очередная причина порадоваться.

Соответствующие комментарии россияне начали оставлять под сообщениями о Днепре. Атаку на город россия совершила вечером 15 июля.

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россияне радуются обстрелу украинского Днепра

россияне в комментариях пишут почти все тезисы в стиле российской пропаганды. В частности, что:

"подарок от всех россиян от наших военных к пятнице. Надо отмечать";

"красота";

"супер";

"люблю на такое смотреть".

В таком "возвышенном" настроении россияне в комментариях обзывают украинцев. Также традиционно пытаются унизить украинский язык, прося в комментариях употребить украинскую нецензурную лексику.

В общем, комментарии циничны и прописаны как по путинской методичке.

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Последние пропагандистские заявления россии

15 июля пропагандистка боевиков майя пироговая заявила очередную ложь, что Украина осквернила Мариуполь новыми зданиями, а также скверами и общественными просторами. После атак россиян по домам город якобы "очистился". Хотя на самом деле ситуация в Мариуполе ужасная – из-за плохого качества жизни там ежедневно умирает 25 – 30 человек.

В этот же день стало известно, что в плену оккупантов умер британец Пол Ури. россияне убеждают, что от "хронических болезней". Однако вполне возможно, что к мужчине применяли силу. Следует вспомнить, что он был волонтером, а не военным.

Российская пропаганда цинично заявила, что ракета якобы попала в воинскую часть в Винницкой области. Это откровенная ложь, ведь россияне 14 июля атаковали мирных людей в центре города в Виннице.

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