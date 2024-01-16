Любой такой конфликт вспыхнет снова, – Зеленский о заморозке войны
Президент Украины отметил, что необходимо, чтобы Путин проиграл. Также мир должен понять, что замороженный конфликт не может быть концом войны.
Во время выступления Владимира Зеленского перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе Зеленский дал понять, что о заморозке конфликта с Россией не может быть и речи.
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Любой замороженный конфликт вспыхнет снова
Президент Украины напомнил, что наша страна это уже проходила, поскольку после 2014 года уже были попытки заморозить войну на Донбассе. Однако в 2022 году Россия вернулась с полномасштабным вторжением.
Леди и джентльмены этот год должен быть выдающимся. Может ли быть заморозка войны в Украине ее концом? Я не хочу довольствоваться трюизмом, что любой замороженный конфликт в конце концов вспыхнет снова. Я напомню вам, что после 2014 года были попытки заморозить войну на Донбассе,
– сказал Зеленский.
Он отметил, что гарантами процесса были очень влиятельные люди – тогдашний канцлер Германии и президент Франции. Но Путин является хищником, который "не удовлетворяется замороженным продуктом".
Нам нужно защищать себя, наших детей, наши дома, нашу жизнь и мы можем это сделать. Мы можем побороть его на земле, мы доказали это. И на море, и в небе,
– подчеркнул глава государства.
Путин не остановится на достигнутом
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак на днях заявил, что действующая власть никогда не согласится на заморозку конфликта и продолжит держать курс на освобождение оккупированных территорий. Ведь нам нужен реальный мир, который позволит предотвратить повторение агрессий в будущем.
- Напомним, ранее Владимир Зеленский сказал, что пока никакого давления на Украину со стороны партнеров нет. Он подчеркнул, что Путин не успокоится, и если Украина не выдержит, Литва, Латвия, Эстония и Молдова могут быть следующими.