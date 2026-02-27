За Украину погиб Любомир Фотуйма из Ивано-Франковской области

Четыре года сопротивления Украины российской агрессии были бы невозможными, если бы не самопожертвование ее граждан. Среди тех, кто положил свою жизнь на алтарь свободы для Родины, и Любомир Фотуйма.

Трагическое известие всколыхнуло Коломыю. Этот город потерял еще одного своего защитника. Об этом сообщил мэр Богдан Станиславский.

Что известно о гибели Любомира Фотуймы?

Любомир Фотуйма стал на защиту Украины в апреле 2025 года. Он служил стрелком 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

8 февраля 2026 года в населенном пункте Старица Чугуевского района Харьковской области жизнь воина оборвалась. Его атаковал вражеский дрон-камикадзе.

От всей нашей общины выражаю искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего воина. Это тяжелая и невосполнимая потеря для всех нас. Светлая память и вечная слава Герою,

– говорится в посте Станиславского.

Городской голова пообещал позже сообщить детали, когда община сможет попрощаться с защитником.

