27 февраля, 06:54
За Украину погиб Любомир Фотуйма из Ивано-Франковской области

Анастасия Колесникова
  • Любомир Фотуйма был стрелком 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.
  • Воин погиб 8 февраля 2026 года в результате атаки вражеского дрона-камикадзе.

Четыре года сопротивления Украины российской агрессии были бы невозможными, если бы не самопожертвование ее граждан. Среди тех, кто положил свою жизнь на алтарь свободы для Родины, и Любомир Фотуйма.

Трагическое известие всколыхнуло Коломыю. Этот город потерял еще одного своего защитника. Об этом сообщил мэр Богдан Станиславский.

Что известно о гибели Любомира Фотуймы?

Любомир Фотуйма стал на защиту Украины в апреле 2025 года. Он служил стрелком 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

8 февраля 2026 года в населенном пункте Старица Чугуевского района Харьковской области жизнь воина оборвалась. Его атаковал вражеский дрон-камикадзе.

От всей нашей общины выражаю искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего воина. Это тяжелая и невосполнимая потеря для всех нас. Светлая память и вечная слава Герою,
– говорится в посте Станиславского.

Городской голова пообещал позже сообщить детали, когда община сможет попрощаться с защитником.

Кто еще недавно вернулся домой "на щите"?

  • 11 ноября 2025 года погиб оператор беспилотников из Прикарпатья Мирослав Коза. Свой последний бой он принял вблизи Васильевки Донецкой области, где получил смертельные ранения из-за удара вражеского FPV-дрона по пункту управления. Тело военного эвакуировали, но долгое время его не могли идентифицировать. Только 24 февраля гибель Мирослава официально подтвердили.
  • 16 октября 2024 года вблизи Цукурино в Донецкой области погиб Евгений Гомзяков из Львовской области. Более года он считался пропавшим без вести. Лишь недавно ДНК-экспертиза подтвердила его гибель. Он был единственным сыном у матери, собственной семьи не имел.
  • 20 февраля стало известно о гибели военного Михаила-Виктора Сцельникова с позывным "Лемберг". Почти три года он считался пропавшим без вести. Тело бойца передали во время обмена в августе прошлого года.