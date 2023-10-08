Вернулся из Германии и пошел воевать: на фронте погиб 21-летний стрелок из Ровненской области
Источник:Млиновский поселковый совет
В Донецкой области на фронте погиб 21-летний Любомир Мельничук. Он только весной вернулся в Украину из-за границы, а вскоре добровольно встал на защиту дома.
Он погиб под вражеским обстрелом возле населенного пункта Урожайное. Вблизи поселка идут тяжелые бои – россияне пытаются вернуть утраченные земли.
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Трагическая потеря среди рядов ВСУ
На войне погиб 21-летний Любомир Мельничук из Ровенской области. Он был стрелком-снайпером 1 механизированного отделения 1 механизированного взвода 9 механизированной роты 3 механизированного батальона.
Парень погиб в Донецкой области, недалеко от села Урожайное, в результате минометно-артиллерийского обстрела. Полученные травмы оказались смертельными.
Только весной этого года Любомир вернулся в Украину из Германии. Он получил диплом бакалавра Ровенского государственного гуманитарного университета – должен был стать учителем истории. Однако судьба сложилась по-другому. Уже 29 мая парень по своей воле пошел защищать Родину. Любомир подписал с вооруженными силами контракт.
Молодой парень пал в боях под Урожайным / Млиновский поселковый совет
Трагические потери в украинской армии
- В боях за Украину погиб пулеметчик из Хмельнитчины Андрей Дмитриевич, которому было всего 25 лет. Он попал от обстрелов в Запорожской области.
- Вблизи села Малая Токмачка на Запорожском направлении погиб 19-летний каратист из Хмельницкой области. Илья Романовский выполнял боевую задачу.
- Возле Роботиного в боях погиб заместитель командира роты из Хмельницкой области. 28-летний Дмитрий Денисюк был руководителем мехроты одного из батальонов 47-й ОМБр "Магура".