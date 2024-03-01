В молодости не везло: кого называют любовницами Путина
Российский диктатор Владимир Путин привык скрывать свою личную жизнь. Известно, что с женой он развелся еще в 2013 году. Но даже до того слухи о его любовницах периодически появлялись в СМИ.
В феврале 2023 года общественность заговорила о новой фаворитке Путина – 39-летней Екатерине Мизулиной. Председатель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что глава Кремля всегда изъявлял желание быть в обществе женщин.
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С кем встречался Владимир Путин
"В молодости ему не везло. Женское внимание он начал получать, когда стал чиновником и дальше двигался по карьерной лестнице", – рассказала Ольга Романова.
Она добавила, что одна из первых любовниц диктатора – Светлана Кривоногих была уборщицей. Вероятно, именно эта женщина родила ему дочь. Ее описывают, как очень красивую, но не настолько статусную, как хотел Путин для дальнейшей жизни.
После этого в его жизни начали появляться различные чемпионки, спортсменки, которых у главы Кремля было достаточно много. Теперь все говорят о Мизулиной, или как ее еще называют – "российской барби". Никто не знает, какие отношения на самом деле связывают эту женщину с Путиным.
Так же как нельзя однозначно говорить о гимнастке Алине Кабаевой, но очевидно, что она нравилась так называемому президенту России и неоднократно с ним флиртовала.
Путин постоянно хвастается своим здоровьем и формой. Даже российские СМИ публикуют его медицинское обследование, в котором написано, что состояние его здоровья якобы соответствует возрасту человека в 40 – 45 лет,
– отметила Романова.
Поэтому совсем не удивительно, что глава Кремля любит разных женщин.
Что известно о личной жизни Путина
- Со своей официальной женой Людмилой Шкребневой Путин прожил почти 30 лет и развелся в 2013 году. Она родила диктатору двух дочерей. СМИ писали, что женщина вышла замуж во второй раз за мужчину, который моложе ее на 20 лет. Ее новая семья имеет дорогие имущества, бизнес, а журналисты-расследователи сообщали, что компании Людмилы Шкребневой до сих пор финансируют из Кремля.
- Многолетней любовницей Путина называют гимнастку Алину Кабаеву. Об их отношениях впервые написали еще в 2008 году. Также предполагали, что двое сыновей спортсменки являются детьми российского президента. Для Кабаевой Путин не скупился на дорогие подарки. А в феврале 2023 года приобрел для нее самую большую квартиру во всей России. Это пентхаус площадью более 2 тысяч метров.
- О Светлане Кривоногих известно не много. Она выросла в бедной семье в Санкт-Петербурге. Но, как рассказывают свидетели тех событий, в 1990 годах у нее появился состоятельный ухажер, который был чиновником. С тех пор женщина только увеличивала свое состояние. В 2003 году она родила дочь Елизавету. Отца в документах не указали, но известно, отчество девушки – Владимировна.
- Одной из последних фавориток диктатора называют Екатерину Мизулину. Она значительно моложе Путина, поддерживает "традиционные семейные ценности" и возглавляет Лигу безопасного интернета. Мизулина является дочерью депутата госдумы и известна своими антиукраинскими взглядами. За это она внесена в санкционный список Евросоюза.