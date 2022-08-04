Многие люди из окружения кремля сейчас хотели бы "соскочить", но это против "правил", – Фейгин
Бывший российский чиновник анатолий чубайс, бежавший в Европу, попал в реанимацию. Могла ли это быть месть кремля в виде отравления – читайте в материале.
В кремле руководствуются формулой Геббельса: "Вместе шли, вместе и висеть". Если кто-то хочет "спрыгнуть", то конечно ему этого не позволят сделать. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.
Важно Фейгин прокомментировал шансы россии быть признанным государством-террористом
По его мнению, многие хотели бы "спрыгнуть". Ведь они богаты и имеют все капиталы на Западе, поэтому им теперь нужно это как-то легализовать и не попасть под санкции.
"Я общаюсь со многими сбежавшими. Преимущественно из сферы бизнеса. Они, конечно, переживают за свое будущее. Они не хотят оказаться под санкциями и остаться без тех капиталов, которые они смогли получить на Западе. Хотят этого избежать. чубайс здесь не исключение", – отметил Марк Фейгин.
Что касается москвы, так это ее обычная методология – угрозы, шантаж и страх, чтобы никто не мог проявить нелояльность. Там говорят так: "Вы заработали. Вы жили здесь. Не можете теперь предать, потому что всем обязаны нам",
– рассказал Марк Фейгин.
Ситуация по чубайсу
По словам российского правозащитника, у него нет данных о причинах самочувствия чубайса. Однако, по его мнению, в этот раз его не пытались отравить. Скорее он сам мог укрыться в больнице, изображая острую фазу болезни.
Ему 67 лет, Может ли он болеть? Конечно, может. Могут ли у него быть синдромы? Сколько угодно. В таком возрасте и при такой нервной работе в течение десятилетий вполне возможно,
– отметил Марк Фейгин.
"Однако это не означает, что его не могут отравить, не могут наказать за то, что он пытался "спрыгнуть". Такое возможно", – добавил российский правозащитник.
Он отметил, что чубайс это понимает, а также знает правила игры, которые пока соблюдаются. Даже если контактирует с кругами демпартий в США или с политическими чиновниками в Европе, то делает это все негласно. чубайс выбивает для себя индульгенцию тихо и незаметно.
Зачем светиться с болезнью
Марк Фейгин напомнил, как появилась информация о болезни:
- Первой сообщила Собчак, которая является медийной фигурой, близкой к кремлю.
- Ей об этом рассказала жена чубайса дуня смирновая – известная режиссер.
- Потом появилась фотография, где чубайс с полузакрытым глазом.
"Почему-то ему оказалось нужно это показать. Он же мог немного поболеть и никому ничего не рассказывать. А зачем он все это показывает? Следовательно, ему нужно послать какой-то сигнал. Я бы такого тоже исключал", – прокомментировал Фейгин.
Смотрите видео: Фейгин о болезни чубайса
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