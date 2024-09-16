Люди слабые: Буданов заявил о новом этапе технического прогресса в войне

Глава ГУР сообщил, как будет развиваться технический прогресс во время российско-украинской войны. По его словам, мы уже видели все, но все же сейчас начался новый этап.

Как заметил Кирилл Буданов во время встречи Ялтинской европейской стратегии, каждая технологическая инновация одной стороны приводит к ответу другой стороны. Например, издание The Hill рассказало, как Украина приспособила танки Abrams для боя в наших реалиях, сделав их неуязвимыми для дронов.

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Удивляют ли Буданова темпы технологического прогресса

Меня уже давно ничего не удивляет. Мы здесь видели уже все, что только можно придумать, видели со всех уголков мира – с очень Дальнего Востока до Запада. Что нас будет ждать в развитии технологий? Усиление беспилотных технологий, и этому есть очень простое объяснение, о котором мало кто говорит вслух. К сожалению, люди слабы глобально, и когда есть шанс, умереть или не умереть, они всегда выберут не умереть, сто процентов. А дроны страха не имеют,

– подчеркнул глава разведки.

Как сообщил Буданов, сейчас начался новый виток технологий – наземные роботы. Впоследствии станет понятно, насколько они дадут о себе знать, но предварительный прогноз такой – в течение года их количество вырастет в несколько раз.

"Люди не спешат идти в бой. И если можно послать десять дронов или одного солдата – всегда выберут послать десять дронов, поверьте мне", – подытожил он.

Беспилотники будут влиять на все войны ближайшие 50 лет

В истории войн всегда была гонка технологий. Каждое технологическое решение приводило к появлению контрмеры, поэтому очевидно, что с развитием дронов будут развиваться и РЭБы.

К примеру, во Второй мировой войне было соревнование между толщиной брони и калибром пушки или мощностью танкового двигателя и проходимостью. Это всегда идет рядом, поверьте мне. Если кто-то развивает дроны, то кто-то будет развивать радиоэлектронную борьбу и наоборот. Но поскольку дроны стали визитной карточкой этой войны и будут влиять на все войны ближайших, видимо, 50 лет, эти две технологии будут всегда идти рядом – развитие дронов и развитие борьбы с этими дронами, то есть радиоэлектронной борьбы,

– подытожил разведчик.