Люди недовольны, потому рискуют: акции сопротивления в Крыму становятся массовыми

Во временно оккупированном Крыму люди недовольны тем, что Россия начала войну против Украины. Поэтому крымчане устраивают акции сопротивления и распространяют патриотические открытки.

Уже зафиксировано не менее 60 акций сопротивления на оккупированном полуострове. Об этом 24 канала рассказала постоянный представитель Владимира Зеленского в Крыму Тамила Ташева.

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По ее словам, акции сопротивления в Крыму есть, и они не единичны.

Мы стараемся мониторить ситуацию с такими пикетами или акциями сопротивления. В частности, местные распространяют патриотические открытки, обливают здания администрации желто-голубой краской и т.д.

– объяснила Ташева.

Так, украинские власти узнали из открытых источников или от активистов о не менее 60 таких случаях…

"Люди недовольны. Фактически, в течение 8 лет в Крыму жили люди, которые не оказывали активного сопротивления, но в определенный момент, когда это нужно было сделать, они сделали в той мере, в какой могли", - отметила Ташева.

Она считает, что 8 лет жить в оккупации – это не то, что жить короткий срок под оккупацией, там совсем другие условия. Ведь теперь Крым нашпигован российскими военными, техникой, ФСБ и т.д.

"Но люди все равно рискнули и начали совершать такие акции сопротивления", – добавила Ташева.

Тамила Ташева о настроениях в Крыму и сценарии России по Херсону:

Сопротивление в оккупированном Крыму

В Крыму зафиксировали работу самоорганизованного партизанского движения , собирающего информацию о перемещении российских войск и техники. Активисты также распространяют правду о войне в Украине среди местных жителей.

ФСБшники России жалуются на то, что с 24 февраля по 12 мая в Крыму повредили по меньшей мере 700 автомобилей с соответствующей рашистской символикой. Поэтому фанаты Путина вынуждены снимать соответствующие буквы со своих машин.

Поскольку в Москве крайне недовольны настроениями людей в Крыму, захватчики приказали местным полицейским и ФСБшникам "закрутить гайки" и не допустить провокаций. В помощь преступникам отправили отряды правоохранителей из Ростовской области.

Однако продолжаются на Крымском полуострове и задержания. На этот раз принялись за художника из Евпатории Богдана Зизу, который облил желтой и голубой краской здание оккупационной "власти". После задержания оккупантами 16 мая Зиза вообще исчез. Местонахождение активиста неизвестно .

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