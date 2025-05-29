Люди под завалами: россияне атаковали Пологовский район Запорожья КАБами
- Российские оккупанты атаковали Пологовский район Запорожья КАБами, что привело к разрушению жилых домов.
- Люди оказались под завалами после атаки.
Российские оккупанты атаковали КАБами Пологовский район Запорожья. Зафиксировано разрушение жилых домов.
Люди оказались под завалами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ивана Федорова, главу Запорожской ОГА.
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Удар КАБами по Запорожской области
На рассвете в четверг, 29 мая, российские захватчики атаковали КАБами село Верхняя Терса.
По данным Федорова, оккупанты сбросили не менее 5 авиабомб на частную застройку. Он указал, что зафиксировано повреждение и разрушение домов.
Разрушены и повреждены жилые дома. Под завалами находятся люди,
– сообщил глава Запорожской ОГА.
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Российские захватчики не прекращают атаковать украинские города и села. Так, напомним, что в ночь на 28 мая враг применил 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, управляемую авиационную ракету Х-59/69 из Курской, Воронежской областей и с ВОТ Крыма.
Также противник атаковал 88-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, что в России.
Было обезврежено 71 вражеский БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Востоке, Севере и Юге страны.