Люстрация для иностранных агентов во власти: детали проекта закона

В парламенте зарегистрирован проект закона, которым авторы предлагают изменить закон "Об очистке власти". Таким образом расширив круг тех украинцев, которым запретят работать в органах государственной власти и в органах местного самоуправления.

Кого коснется этот запрет в случае принятия законопроекта и не дискриминирует ли он потенциальных госслужащих, – узнавала журналистка 24 канала.

Как очищали власть

После революции Достоинства Верховная Рада приняла закон "Об очистке власти", который в народе более известен как люстрационный. Согласно этому документу, с государственной службы увольняли тех, кто работал на руководящих должностях во времена президентства Виктора Януковича. Тогда такое решение большинство украинцев одобрительно восприняли, ведь все знали об уровне коррумпированности чиновников.

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Правда, еще до принятия закона юристы-международники предупреждали о высокой вероятности восстановления в должностях уволенных. Закон выписан не очень хорошо, поэтому Европейский суд по правам человека примет сторону уволенных. Неоднозначно высказалась про закон об очищении власти и Венецианская комиссия. Однако, закон приняли и он начал действовать. Тысячи работников были уволены. Как и предсказывали юристы-международники, большинство уволенных обратились в ЕСПЧ, который принял их сторону и теперь Украина должна выплатить этим людям немалые компенсации.



Депутаты внесли в Раду дополнения в закон о люстрации / Фото 24 канала

Собственно, даже председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков признал, что не поддерживает люстрацию. Ведь под нее попало большое количество людей, которые были эффективными и "не были замазаны" в громких скандалах. По его убеждению, ответственность должна быть персональной и людей, которые замешаны в коррупции, нужно сажать, а не увольнять.

Однако, недавно на сайте Верховной Рады появился проект закона о внесении изменений в закон "Об очистке власти" (относительно недопущения внешнего воздействия на интересы государства).

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Как рассказывает управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько, этим законопроектом предлагается ограничение права на занятие должностей отдельным гражданам Украины, которые в прошлом получали финансовую или иную помощь из иностранного источника финансирования, что свидетельствует о возможности осуществления их деятельности не в пользу Украины, а в интересах поставщиков такой помощи.

В законопроекте есть попытка повлиять на недопущение внешнего влияния на интересы государства, но, очевидно, что это должно делаться не таким законопроектом. Законопроект сомнительный и по содержанию, и по качеству,

– добавляет эксперт по праву, кандидат юридических наук Григорий Усатый.

Суть законопроекта

Принятие проекта закона осложняется и тем, что сейчас в Конституционном суде (КСУ) есть представление ряда депутатов о неконституционности закона об очищении власти. Получается, депутаты хотят дополнить закон, судьба которого еще решается в КСУ. По мнению Григория Усатого, работа в КСУ относительно этого законопроекта оживится, ведь у нас есть решение ЕСПЧ о восстановлении на должностях людей, которые подпадали под действие закона об очищении власти.



После революции большинство украинцев считали люстрацию нужной / Фото 24 канала

Законопроект не выдерживает никакой критики, ведь авторы наступают на те же грабли. Люди, которых предлагают не допускать к работе в госорганах, по этому проекту закона, признаются коллективно виновными в совершении противоправных действий. Но возникает вопрос – в каком законе отмечается, что получать международную помощь противоправно?

– спрашивает Григорий Усатый.

Таким образом авторы законопроекта пытаются подвести к ответственности тех, кто работал с грантами за действия, которые не признаны противоправными.

Коллективно виновны?

Вызывает у юристов предостережение и то, что по этому законопроекту появляется возможность коллективного применения люстрационных мероприятий по чисто формальным признакам. То есть людям, которые работали, например, членом правления неправительственной организации в течение определенного периода времени, без фактической оценки правомерности или неправомерности их конкретных действий, хотят запретить работать на определенных должностях. Перед тем как эту категорию людей не допускать к государственной службе, им нужно объяснять – почему. Просто формально закрепить запрет в законе – нельзя.

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Если бы было четкое обоснование, что свидетельствовало бы о вреде Украине от деятельности международных организаций, из-за которой руководителям нельзя идти на государственную службу, тогда такой закон имеет смысл. Иначе такой запрет абсурден.

Законопроектом нарушается право на доступ к госслужбе или в органах местного самоуправления, которое вытекает из общего права на труд. Это право свободного выбора профессии, рода занятий и тому подобное. По КЗоТ у нас люди имеют право претендовать на занятие должностей, в частности, на госслужбе,

– замечает Григорий Усатый.

Законопроект не дает ответа на вопрос – как мы обосновываем отказ. По сути он дискриминирует граждан по профессиональному признаку. Человек профессионально занимается какой-то деятельностью, которая финансируется из-за границы и поэтому ему нельзя занимать определенные должности, но Конституция Украины запрещает дискриминацию по любому признаку.



Ни один закон не может противоречить Конституции / Фото 24 канала

Также, закон начинает "работать" с момента его введения. Но, в этом случае, законодатель предлагает применять его к тем, кто занимал определенные должности в течение последних 10 лет.

Мы якобы распространяем действие закона на 10 лет назад. Но это обратное действие закона, которое может иметь место только, если оно не сужает права и свободы обычных граждан. Этот законопроект имеет грубые "ляпы" и недостатки,

– убеждает Григорий Усатый.

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Дискриминационная норма проекта закона заключается также в том, что у нас у власти есть люди с двойным гражданством или вообще не граждане Украины. А мы пытаемся запретить нашим гражданам претендовать на занятие должностей в государственной службе. Это неправильно.

Как закон об очищении власти, так и этот законопроект нуждается в существенной доработке. Даже ЕСПЧ неоднократно указывал на несовершенство закона и нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Принятие еще и этого законопроекта приведет к увеличению аналогичных дел как в национальных судах, так и в ЕСПЧ,

– резюмирует Игорь Ясько.

Таким образом, анализируя законопроект, эксперты отметили – намерения у его авторов были хорошие, но практическая реализация неудовлетворительная.