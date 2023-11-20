Визит главы Пентагона в Украину: что демонстрирует приезд Ллойда Остина

В понедельник, 20 ноября, министр обороны США Ллойд Остин прибыл с официальным визитом в Киев. Глава Пентагона понимает, что необходимо дожать, чтобы Украине и Израилю выделили помощь.

Ллойд Остин показывает республиканцам, что изучает этот вопрос непосредственно в Украине. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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Надо дожать вопрос о помощи

Валерий Клочок отметил, что несколько дней назад Ллойд Остин призвал Конгресс США выделить деньги на работу военно-промышленного комплекса Штатов. Он не говорил о "деньгах для Украины и Израиля", а отметил "обеспечение работой предприятий, работающих для безопасности США".

Эта риторика нам может показаться очевидной. В США она приобретает все больший резонанс. Республиканцы не могут этого не понимать. Поэтому Ллойд Остин сегодня в Украине – это очень хорошо. Сейчас он демонстрирует своим оппонентам, что он занимается изучением проблем и ситуации в одной из самых горячих точек мира – Украине,

– подчеркнул он.

Ранее состоялось несколько мощных визитов государственного секретаря США Энтони Блинкена в Израиль. Таким образом страны арабского мира не вмешались в войну против Израиля на стороне ХАМАС. Это серьезные аргументы в пользу демократов. Республиканцам придется пойти на определенные уступки.

"Ллойд Остин действительно понимает, что необходимо дожать вопрос помощи Украине и Израилю. Но не по проектам республиканцев, а по своим собственным законопроектам. Поэтому у меня только положительное видение на это", – добавил аналитик.

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