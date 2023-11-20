Визит главы Пентагона в Украину: что демонстрирует приезд Ллойда Остина
В понедельник, 20 ноября, министр обороны США Ллойд Остин прибыл с официальным визитом в Киев. Глава Пентагона понимает, что необходимо дожать, чтобы Украине и Израилю выделили помощь.
Ллойд Остин показывает республиканцам, что изучает этот вопрос непосредственно в Украине. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.
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Надо дожать вопрос о помощи
Валерий Клочок отметил, что несколько дней назад Ллойд Остин призвал Конгресс США выделить деньги на работу военно-промышленного комплекса Штатов. Он не говорил о "деньгах для Украины и Израиля", а отметил "обеспечение работой предприятий, работающих для безопасности США".
Эта риторика нам может показаться очевидной. В США она приобретает все больший резонанс. Республиканцы не могут этого не понимать. Поэтому Ллойд Остин сегодня в Украине – это очень хорошо. Сейчас он демонстрирует своим оппонентам, что он занимается изучением проблем и ситуации в одной из самых горячих точек мира – Украине,
– подчеркнул он.
Ранее состоялось несколько мощных визитов государственного секретаря США Энтони Блинкена в Израиль. Таким образом страны арабского мира не вмешались в войну против Израиля на стороне ХАМАС. Это серьезные аргументы в пользу демократов. Республиканцам придется пойти на определенные уступки.
"Ллойд Остин действительно понимает, что необходимо дожать вопрос помощи Украине и Израилю. Но не по проектам республиканцев, а по своим собственным законопроектам. Поэтому у меня только положительное видение на это", – добавил аналитик.
Новое временное финансирование правительства США: главное
- Президент США Джо Байден предложил выделить пакет помощи на сумму почти 106 миллиардов долларов для Украины, Израиля, Тайваня и нескольких стран.
- В то же время новоизбранный спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон предложил голосовать за помощь каждой стране отдельно.
- После продолжительных и сложных дискуссий Палата представителей США 14 ноября все-таки приняла новое временное финансирование правительства. Там не предусмотрена дополнительная помощь Израилю или Украине.
- Известно, что Палата представителей США рассмотрит запрос Джо Байдена по поводу финансовой помощи Украине после Дня благодарения в Штатах, который отмечают 23 ноября.