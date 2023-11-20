Ллойд Остин прибыл в Киев: что будет делать министр обороны США в столице Украины
Источник:Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин прибыл 20 ноября с официальным визитом в Киев. Так, американский чиновник планирует провести несколько встреч с украинскими лидерами.
Об этом глава Миноброны США рассказал в соцсети Х, ранее известной как твиттер. Он отметил, что также хочет показать приверженность Соединенных Штатов нашему государству, передает 24 Канал.
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Ллойд Остин отметил, что приехал в Киев примерно в 9 часов 23 минуты по местному времени. В частности, основной целью его визита является встреча с представителями украинской власти.
Сегодня я здесь, чтобы передать важное сообщение – Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в их борьбе за свободу против агрессии России как сейчас, так и в будущем,
– сказал он.
Ллойд Остин прибыл в Киев / Фото из аккаунта Ллойда Остина в соцсети Х
Сам министр обороны США приехал в Киев на поезде. Его встретила на железнодорожном вокзале в украинской столице посол США в Украине Бриджит Бринк.
В комментариях под постом пользователи сети приветствуют Ллойда Остина с приездом в Украину, благодаря его за это. В то же время люди просят Соединенные Штаты предоставить как можно больше оружия нашему государству и, наконец, помочь ему победить российских захватчиков.
В сети призывают Остина содействовать помощи Украине / Скриншот 24 Канала
Байден заверил в поддержке США Украины
- Президент Соединенных Штатов Джо Байден опубликовал статью, где в очередной раз высказал позицию по поводу войны против Украины. Так, он отметил, что помощь нашему государству – инвестиция в безопасность США.
- Он отметил, что мир ожидает от американцев решения проблем современности. По словам Байдена, это обязанность лидера, а США, безусловно, будут лидером.
- Такие заявления президент США сделал на фоне того, что в средствах массовой информации начали звучать сообщения об измене страны в отношении Украины. В частности, ранее в издании The Economist написали статью, что война России против Украины якобы может занять до 5 лет.