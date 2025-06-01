"Минуснули" точным ударом: украинские воины уничтожили лодку с российскими оккупантами
- Украинские защитники уничтожили на Юге лодку россиян.
- На ней перемещался вражеский десант.
Украинские защитники продолжают наносить потери российской армии. Так, на Юге удалось уничтожить лодку оккупантов.
На борту судна перемещался вражеский десант. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Юга.
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Уничтожена лодка с захватчиками
ВСУ "отминусовали" лодку с десантом российских оккупантов.
Минус вражеская лодка с десантом – попадает первый батальон,
– говорится в сообщении Сил обороны Юга.
Там подчеркнули, что война на воде – не менее важна и интенсивна, чем на суше.
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Напомним, что в субботу, 7 июня, в результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении удалось сбить российский истребитель Су-35.
Добавим, что Силы обороны Юга Украины также поразили локомотив с колонной вражеской техники. Потери вражеских сил составили 13 танков и более сотни единиц бронированной и автомобильной техники.