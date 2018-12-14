Лома, держись подальше от Майки: известный тренер предупредил Ломаченко

Американский тренер Роберт Гарсия, комментируя недавний поединок Василия Ломаченко и Хосе Педрасы, высказал свое мнение относительно потенциальных соперников украинца.

"После боя (Ломаченко – Педраса, – ред.) у людей разное мнение. Некоторые говорили, что он талантливый и уничтожит Майки (Мигеля Гарсию, – ред.), но после субботнего боя все изменили свое мнение. Я слышал лишь нескольких людей, которые говорят, что Ломаченко победит Майки. Другие говорят, что ему стоит держаться от Майки подальше, и я это слышу от всех. Я тоже вижу это. Нужно быть реалистом. Да, он очень талантливый, но Майки очень сильный", – заявил Роберт Гарсия в беседе с новостным порталом EsNews.

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Также специалист заверил, что Мигель Гарсия точно не будет следующим соперником Ломаченко.

"Лома, держись подальше от Майки. Если он захочет, то может подняться в 63,5 кг и подраться с Хосе Рамиресом. Также я думаю, что у Ломаченко будут проблемы с Теофимо Лопесом", – резюмировал Гарсия.

Напомним, что Ломаченко победил Педрасу единогласным решением судей – 117:109, 117:109, 119:107 и объединил пояса чемпиона мира в легком весе по двум версиям – WBA и WBO.

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