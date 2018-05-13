Ломаченко победил Линареса и стал чемпионом WBA в легком весе

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинский боксер Василий Ломаченко сражался против чемпиона мира по версии WBA в легком весе венесуэльца Хорхе Линареса. Победу в бою одержал Василий Ломаченко.

Оба соперника имели достаточно времени подготовиться к бою, поэтому начали поединок без разведки, сразу перейдя к атакующим действиям. Линарес пытался брать с помощью длинных рук, Ломаченко отвечал скоростью на ринге. Так быстро прошли первые раунды.

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С четвертого раунда у соперников начали проходить удары. Ломаченко, как правило, пытался пройти за руку Линаресу, венесуэлец на это отвечал серией ударов. Украинец в это время выглядел опаснее и интереснее.

В Ломаченко проходили серии ударов

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Однако в шестом раунде на ринге оказался именно Ломаченко. Линарес дождался момента, и у него прошел прямой удар в лицо Василию. Впервые на профессиональном ринге Ломаченко упал на ринг. Однако сразу поднялся. За такую ​​невнимательность в перерыве получил от своего отца и тренера.

Видео нокдауна Ломаченко в 6 раунде

Lomachenko is knocked down in Round 6!



He's back up as we head into Round 8 for #LinaresLoma. pic.twitter.com/ecMdXrIG8v — ESPN (@espn) 13 травня 2018 р.

После седьмого раунда у боксеров начала ощущаться усталость в руках – стали чаще проходить удары. Этим и воспользовался Ломаченко. В десятом раунде у него прошла серия в голову, после чего последовал удар по печени. Линарес такого не ожидал и пропустил это. От удара он упал на ринг с подогнутыми коленями. Подняться и продолжить поединок ему не удалось.

Видео нокаута Линареса в 10 раунде и победа Ломаченко

The TKO that made Lomachenko the new WBA lightweight world champion. #LinaresLoma pic.twitter.com/xXSt22Ni4g — ESPN (@espn) 13 травня 2018 р.

Василий Ломаченко получает титул чемпиона WBA в легком весе. В рекордном 12 поединка на профессиональном ринге. Теперь ему следует отказаться от титула чемпиона по версии WBO во втором полулегком весе.

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