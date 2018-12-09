Ломаченко – Педраса: видео боя
У ніч з 8 на 9 грудня у Нью-Йорку відбудеться бій між українцем Василем Ломаченком та Хосе Педрасою. Це буде об'єднавчий бій, а на кону стоятимуть
Бой продлился все 12 раундов, а победу Ломаченко получил благодаря решению судей. Они единоголосно проголосовали за украинском.
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Стоит отметить, что в одиннадцатом раунде Ломаченко дважды отправил Педрасу в нокдаун, но пуэрториканец поднимался.
Видео боя Ломаченко – Педраса (начало боя после 30:00)
Источник: 24 Канал
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