Ломаченко перевесил Педрасу на церемонии взвешивания: видео

Чемпион мира WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) и его будущий соперник обладатель титула WBO Хосе Педраса (25-1, 12 КО) прошли официальную процедуру взвешивания.

Оба боксера уложились в лимит. Ломаченко показал на весах 60,96 кг, Педраса – 60,87 кг. Лимит легкого веса составляет 61,235 кг.

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Отметим, что Ломаченко уступает Педрасе в росте: 175 см против 170 см.

Напомним, что бой Ломаченко-Педраса состоится 8 декабря на ринге малой арены комплекса Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).

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