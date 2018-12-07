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      Ломаченко перевесил Педрасу на церемонии взвешивания: видео

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      Ломаченко – Педраса: результаты взвешивания
      Ломаченко – Педраса: результаты взвешивания

      Чемпион мира WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) и его будущий соперник обладатель титула WBO Хосе Педраса (25-1, 12 КО) прошли официальную процедуру взвешивания.

      Оба боксера уложились в лимит. Ломаченко показал на весах 60,96 кг, Педраса – 60,87 кг. Лимит легкого веса составляет 61,235 кг.

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      Отметим, что Ломаченко уступает Педрасе в росте: 175 см против 170 см.

      Напомним, что бой Ломаченко-Педраса состоится 8 декабря на ринге малой арены комплекса Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).

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      Теги: Спорт Бокс Ломаченко – Педраса Василий Ломаченко Психология
      Источник: 24 Канал
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