Ломаченко похвастался чемпионской командой после победы над Педрасой: фото

Украинский боксер Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу и стал чемпионом мира по версиям WBA и WBO.

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После поединка, который продлился все 12 раундов, Ломаченко сделал фото со своей командой. Кроме тренеров, среди которых и его отец Анатолий Ломаченко, на фото есть также два боксера-чемпиона: Александр Усик и Александр Гвоздик. Они поддерживали Василия в этом бою.

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