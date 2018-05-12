Ломаченко похвастался престижной наградой перед боем с Линаресом
Украинский боксер, чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко получил звание "Боксер года" от Американской ассоциации боксерских журналистов (Boxing Writers Association of america's, BWAA).
Награждение состоялось накануне боя Ломаченко – Линарес в Нью-Йорке.
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Кроме того, награду лучшего тренера получил отец и тренер Василия – Анатолий Ломаченко.
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Еще одну награду получил Эгис Климас – менеджер украинского чемпиона.
Источник: 24 Канал
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