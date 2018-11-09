Ломаченко потренировался на побережье океана: фото

Чемпион мира WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) продолжает подготовку к бою против обладателя титула WBO Хосе Педраса (25-1, 12 КО).

На странице в Instagram украинский боксер показал, как проводит тренировки на пляже.

Читайте также: Я хочу войти в историю бокса, вот и все, – Ломаченко

Напомним, что свой следующий бой Ломаченко проведет против Хосе Педрасы 8 декабря Нью-Йорка на арене Madison Square Garden. На кону поединка будут стоять пояса WBA и WBO.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24