Ломаченко потренировался на побережье океана: фото
Чемпион мира WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) продолжает подготовку к бою против обладателя титула WBO Хосе Педраса (25-1, 12 КО).
На странице в Instagram украинский боксер показал, как проводит тренировки на пляже.
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Напомним, что свой следующий бой Ломаченко проведет против Хосе Педрасы 8 декабря Нью-Йорка на арене Madison Square Garden. На кону поединка будут стоять пояса WBA и WBO.
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Источник: 24 Канал
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