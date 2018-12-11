Ломаченко следующий бой может провести с непобедимым россиянином

Российский промоутер Владимир Хрюнов сообщил, против кого проведет свой следующий поединок украинский чемпион WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко (12-1, 9 КО).

По мнению промоутера, следующим соперником украинца станет Роман Андреев (22-0, 16 КО).

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Василий Ломаченко победил Педраса и защитил свои титулы WBA и WBO. Следующим соперником Василия станет российский боксер Роман Андреев, возглавляющий рейтинг WBO,

– написал Хрюнов.

Напомним, что Ломаченко победил Педраса единогласным решением судей – 117:109, 117:109, 119:107 и объединил пояса чемпиона мира в легком весе по двум версиям – WBA и WBO.

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