Ломаченко следующий бой может провести с непобедимым россиянином
Российский промоутер Владимир Хрюнов сообщил, против кого проведет свой следующий поединок украинский чемпион WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко (12-1, 9 КО).
По мнению промоутера, следующим соперником украинца станет Роман Андреев (22-0, 16 КО).
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Василий Ломаченко победил Педраса и защитил свои титулы WBA и WBO. Следующим соперником Василия станет российский боксер Роман Андреев, возглавляющий рейтинг WBO,
– написал Хрюнов.
Напомним, что Ломаченко победил Педраса единогласным решением судей – 117:109, 117:109, 119:107 и объединил пояса чемпиона мира в легком весе по двум версиям – WBA и WBO.
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Источник: 24 Канал
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