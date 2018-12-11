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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Ломаченко следующий бой может провести с непобедимым россиянином

      250 Читати новину українською
      Василий Ломаченко
      Василий Ломаченко

      Российский промоутер Владимир Хрюнов сообщил, против кого проведет свой следующий поединок украинский чемпион WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко (12-1, 9 КО).

      По мнению промоутера, следующим соперником украинца станет Роман Андреев (22-0, 16 КО).

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      Василий Ломаченко победил Педраса и защитил свои титулы WBA и WBO. Следующим соперником Василия станет российский боксер Роман Андреев, возглавляющий рейтинг WBO,
      – написал Хрюнов.

      Напомним, что Ломаченко победил Педраса единогласным решением судей – 117:109, 117:109, 119:107 и объединил пояса чемпиона мира в легком весе по двум версиям – WBA и WBO.

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      Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко
      Источник: 24 Канал
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